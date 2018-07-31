Протестные настроения в России достигли рекордного уровня

Впервые за последние без малого 20 лет вероятность массовых протестов в России снова превысила 40-процентный порог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром" и опубликованные на его сайте в среду, 1 августа. Так, 41 процент респондентов считают "вполне возможным", что в месте их проживания пройдут массовые выступления против падения уровня жизни, в защиту собственных прав.

В сентябре 1998 года об этом заявляли 48% опрошенных. После этого всплески протестных настроений наблюдались в марте 2006 года (37%) и феврале 2009 года (39%). Между тем, согласно последнему опросу, участвовать в массовых протестах готовы менее трети респондентов, в то время как 66% опрошенных заявили, что "скорее всего, нет".

37% россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

В то же время о намерении принять участие в массовом выступлении против повышения пенсионного возраста заявили 37% респондентов, однако более половины опрошенных, "скорее всего", не готовы к этому. При этом 64% россиян считают, что пенсионная реформа "скорее отрицательно" или "резко отрицательно" повлияет на жизнь их семей, и лишь 6% оценивают возможное влияние как положительное. Почти четверть респондентов ответили, что "никак не повлияет".

71% россиян заявили, что хотели бы отмены закона о повышении пенсии, при этом более трети опрошенных считают, что президент РФ Владимир Путин в итоге подпишет документ.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года.

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