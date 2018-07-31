 Протестные настроения в России достигли рекордного уровня | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2018

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Россия

Протестные настроения в России достигли рекордного уровня

Согласно опросу "Левада-центра", более трети россиян готовы принять участие в протестах против повышения пенсионного возраста. 71% респондентов хотят отмены закона.

Протест против пенсионной реформы в Москве, 29 июля 2018 года

Протест против пенсионной реформы в Москве, 29 июля 2018 года

Впервые за последние без малого 20 лет вероятность массовых протестов в России снова превысила 40-процентный порог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром" и опубликованные на его сайте в среду, 1 августа. Так, 41 процент респондентов считают "вполне возможным", что в месте их проживания пройдут массовые выступления против падения уровня жизни, в защиту собственных прав.

Контекст

Об альтернативах повышению пенсионного возраста в России и о том, чем оно чревато, в интервью DW рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. (29.07.2018)

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста для россиян. Впрочем, реформа коснется далеко не всех. Подробнее - у DW. (19.07.2018)

В сентябре 1998 года об этом заявляли 48% опрошенных. После этого всплески протестных настроений наблюдались в марте 2006 года (37%) и феврале 2009 года (39%). Между тем, согласно последнему опросу, участвовать в массовых протестах готовы менее трети респондентов, в то время как 66% опрошенных заявили, что "скорее всего, нет".

37% россиян готовы протестовать против пенсионной реформы

В  то же время о намерении принять участие в массовом выступлении против повышения пенсионного возраста заявили 37% респондентов, однако более половины опрошенных, "скорее всего", не готовы к этому. При этом 64% россиян считают, что пенсионная реформа "скорее отрицательно" или "резко отрицательно" повлияет на жизнь их семей, и лишь 6% оценивают возможное влияние как положительное. Почти четверть респондентов ответили, что "никак не повлияет". 

71% россиян заявили, что хотели бы отмены закона о повышении пенсии, при этом более трети опрошенных считают, что президент РФ Владимир Путин в итоге подпишет документ.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении проект пенсионной реформы. Планируется, что к 2028 году мужчины смогут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины, начиная с 2034 года, будут уходить на заслуженный отдых в 63 года.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Пенсионная реформа в России в карикатурах Сергея Елкина

Объявленные властями России планы повышения пенсионного возраста вызвали широкие дискуссии в стране. Не остался в стороне от них и карикатурист Сергей Елкин. (29.06.2018)  

Ссылки в интернете

Результаты опроса "Левады-центра" о протестных настроениях россиян

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