Проституция

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Работа борделей в ФРГ приостановлена. Профсоюзы работников секс-индустрии разрабатывают новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а консервативно настроенные политики призывают запретить торговлю сексом вообще.
Работа в борделе казалась ей единственным выходом. Стать проституткой уборщица из Румынии решилась из-за нехватки денег. 10-12 клиентов за ночь, иногда больше. Молодая женщина не предполагала, что ее жизнь превратится в сплошной кошмар.