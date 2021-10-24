Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Проституция

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Проституция".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Eine Teilnehmerin hält während einer Demonstration zum Arbeitsverbot von Sexarbeiterinnen während der Corona-Pandemie ein Schild mit der Aufschrift Sex work is real work (dt. Sexarbeit ist echte Arbeit) in der Hand. Seit dem 19. Juli hat die Stadt Stuttgart ein Komplettverbot der Prostitution ausgerufen. Stuttgart 06.08.2020

За что немецкие проститутки критикуют закон о защите их прав? 24.10.2021

Многие проститутки в Германии считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг, действующий с 2017 года, дискриминационным и повышающим их риски. DW - об истории одной из таких девушек.
Polizisten gehen bei einer Razzia mit einem Hund in ein Haus. Mit einer Großrazzia ist die Polizei am Donnerstag gegen Clankriminalität in Berlin und Umgebung vorgegangen.

Полиция ФРГ провела обыски в связи с контрабандой людей 17.03.2021

В трех федеральных землях Германии прошли обыски в связи с контрабандой людей из Вьетнама. Жертв принуждали к сексуальному рабству в борделях и массажных салонах.
Blick auf das Bordell Pascha. Über das von der Corona-Krise getroffene Pascha in Köln, Europas größtes Bordell, ist offiziell ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

В Германии обанкротился один из крупнейших борделей Европы (фото) 05.01.2021

Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии.
16.07.2020, Hamburg: Ein Prostituierte verdeckt mit einer Mund-Nasen-Maske an ihrem Arbeitsplatz ihr Gesicht. Mit einem Tag der offenen Tür in Bordellen stellen deren Betreiber ihre Hygiene-Konzepte zur Eindämmung des Corona-Virus vor. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken ist dabei der wichtigste Baustein. Mit einem «Tag der offenen Tür» setzen sich mehrere Bordelle für ihre Wiedereröffnung in der Corona-Krise ein. Foto: Markus Scholz/dpa | Verwendung weltweit

Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей (фото) 17.07.2020

Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.
FKK-Club Artemis Bilder für DW Russisch zum Thema Bordelle in Berlin Copyright: Vladimir Esipov/DW - 25. Mai 2020

Коронавирус и немецкие бордели: как пандемия убивает проституцию 03.06.2020

Из-за коронавируса бордели в ФРГ закрыты с середины марта. Профсоюз работников секс-индустрии разрабатывает новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а политики призывают запретить проституцию.

Пандемия и проституция: беды берлинских борделей (29.05.2020) 29.05.2020

Работа борделей приостановлена. Профсоюзы работников секс-индустрии разрабатывают новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а консервативно настроенные политики, наоборот, призывают запретить торговлю сексом вообще.

Убьет ли коронавирус секс-индустрию – немцы заговорили о запрете проституции. DW Новости (29.05.20) 29.05.2020

Работа борделей в ФРГ приостановлена. Профсоюзы работников секс-индустрии разрабатывают новые санитарные нормы обслуживания клиентов, а консервативно настроенные политики призывают запретить торговлю сексом вообще.
Two transvestites and sex workers seen during a tour accompanying the Brigada Callejera (Street Brigade) NGO, at Tlalpan Avenue in Mexico City, on January 20, 2010. The tour was organized to get information about abuse against sex workers. AFP PHOTO/Alfredo Estrella (Photo credit should read ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

В Германии подсчитали легальных проституток 26.11.2019

По данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, в конце 2018 года в Германии было официально зарегистрировано около 33 тысяч проституток. Большинство из них - иностранки.

Messe in Berlin World of Whorecraft am 17.08.2019

Проститутки в Германии работают легально, но о своем занятии молчат 21.08.2019

В интервью DW активистка профессионального объединения эротических и сексуальных услуг рассказала о своей профессии, а также о ситуации с принудительной проституцией и торговлей людьми в этой сфере.
July 2019: FILE: Financier JEFFREY EPSTEIN, a registered sex offender, was arrested on Saturday July 19th for alleged sex trafficking of minor girls in Florida and New York, PICTURED: Jun 30, 2008, West Palm Beach, Florida, U.S.: Billionaire financier Jeffrey Epstein pleaded guilty in 2008 to felony solicitation and procuring a person under the age of 18 for prostitution. He was sentenced to 18 months in jail. Epstein, now 57, allegedly paid several girls under the age of 18 from $200 to $300 each in return for naked massages at his Palm Beach, Florida estate.. West Palm Beach U.S. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAp77_ 20080630_ink_p77_112 Copyright: xUmaxSanghvix

Миллиардер из США задержан по обвинению в склонении детей к проституции 07.07.2019

Финансист Джеффри Эпштейн задержан федеральной прокуратурой США по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом независимо друг от друга сообщает ряд американских СМИ.
Prostitute Stock. PICTURE POSED BY MODEL Stock photo of a sex worker in Victoria, London. Picture date: Saturday April 4, 2015. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:22659870 |

Запрет проституции в Германии: "за" и "против" 06.04.2019

Германия из-за ее либерального законодательства о проституции считается "борделем Европы". Участники конгресса в Майнце потребовали запретить покупку секс-услуг. С ними не все согласны.

Сексуальное рабство - шокирующая правда о проституции 29.08.2018

Работа в борделе казалась ей единственным выходом. Стать проституткой уборщица из Румынии решилась из-за нехватки денег. 10-12 клиентов за ночь, иногда больше. Молодая женщина не предполагала, что ее жизнь превратится в сплошной кошмар.
07.08.2018, Baden-Würtemberg, Freiburg: Der wegen Kindesmissbrauchs angeklagte Lebensgefährte (r) und die angeklagte Mutter (l) sitzen in einem Saal des Landgerichtsvor der Urteilsverkündung. Zwischen ihnen sitzen die Verteidiger Martina Nägele und Matthias Wagner. Im Prozess um den Fall des schwer missbrauchten und an andere Männer verkauften Jungen aus Staufen wurden am Dienstag die Urteile gesprochen. Die 48 Jahre alte Mutter muss zwölf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Für ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten verhängten die Richter des Landgerichts Freiburg zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. (zu dpa «Lange Haftstrafen für Hauptangeklagte im Freiburger Missbrauchsfall» vom 07.08.2018) Foto: Patrick Seeger/dpa - ACHTUNG: Personen wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

В ФРГ мать и ее сожитель осуждены за сексуальное насилие над ребенком 07.08.2018

За принуждение к проституции, производство детской порнографии и сексуальное насилие над мальчиком его мать и ее гражданский муж в Германии приговорены к многолетним срокам лишения свободы.

Eine Frau wartet in Bangkok auf ein Taxi Schlagworte Aspahlt , Strasse , Prostitution , Strich , Handtasche , Schatten , Silhouette , Gesellschaft , Schattenriss , Licht , Hure , Auto , warten , Bangkok , Frau

Правозащитники опасаются роста принудительной проституции во время ЧМ-2018 в России 26.06.2018

Под видом болельщиц в Россию могут быть завезены женщины из Азии и Африки с целью принуждения к проституции, считает Общественное движение "Альтернатива" против рабства.
Ein Flyer mit der Aufschrift Verschiedene Berufe. Gleiche Rechte. Sexarbeit ist Arbeit. hängt am 02.06.2014 am Rande einer Diskussionsrunde zum 38. Internationalen Hurentag in der St. Georg-Kirche in Hamburg. Dazu eingeladen hatte der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Проституция в Германии - легально, но очень опасно 26.06.2018

Подавляющее большинство женщин, занимающихся проституцией в ФРГ, приезжают из Восточной Европы. В интервью DW комиссар полиции рассказал об условиях работы проституток в Германии.
18.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Polizisten überprüfen Personalien im Rotlichtmilieu. Mit einer groß angelegten Razzia geht die Bundespolizei gegen Organisierte Kriminalität vor. Es handele sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilten mehrere Direktionen am Mittwochmorgen über Twitter mit. Foto: Axel Vogel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В ФРГ проведена крупнейшая операция против организованной преступности 18.04.2018

Операция направлена против торговли людьми и нелегальной проституции. В рейдах и облавах по всей ФРГ участвовал полицейский спецназ GSG-9. Задержаны более ста подозреваемых.
Показать еще