 Проректор ВШЭ Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2019

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Россия

Проректор ВШЭ Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь

Кандидат на выборах в Мосгордуму Валерия Касамара заявила, что находится с Любовью Соболь "в заведомо неравных позициях", и обвинила ее в попытке "политизации студенческого сообщества".

Проректор ВШЭ и кандидат в депутаты Мосгордумы в 2019 году Валерия Касамара (фото из архива)

Проректор ВШЭ и кандидат в депутаты Мосгордумы в 2019 году Валерия Касамара (фото из архива)

Кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отказалась участвовать в дебатах с юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь. Как заявила Касамара на своей странице в соцсети Facebook  в понедельник, 26 августа, предложение Соболь провести дебаты с участием студентов ВШЭ она расценивает как попытку "повысить политизацию студенческого сообщества".

Кроме того, по мнению Касамары, она и Любовь Соболь "находятся в заведомо неравных позициях", а потому политические дебаты между ними "невозможны". Отметив, что собирается продолжать бороться за освобождение студента ВШЭ Егора Жукова, Касамара сообщила, что готова начать диалог с Соболь "в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся".

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Дела студентов ВШЭ Егора Жукова и Артема Тюрина

Студент Департамента политических наук ВШЭ Егор Жуков, ранее добровольно снявший свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму, был арестован за участие в  акции оппозиции за свободные выборы в Москве 27 июля 2019 года.

Другого студента ВШЭ - Артема Тюрина, задержанного во время пикета в поддержку Жукова у здания МВД, Тверской суд Москвы приговорил 22 августа к административному аресту на 8 суток.

Ранее оппозиционный политик Любовь Соболь, выступая на YouTube-канале "Навальный Live", назвала Касамару членом команды мэра Москвы Сергея Собянина и вызвала ее от имени Ильи Яшина и других незарегистрированных кандидатов на публичные дебаты.

Изначально Касамара заявляла, что "принципиально не против" участия в этих дебатах. По информации онлайн-издания МБХ-Медиа, пресс-служба проректора ВШЭ рассматривала возможность провести их в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Сообщение проректора ВШЭ Валерии Касамары об отказе от дебатов с Любовью Соболь на ее странице в Facebook

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Любовь Соболь на канале "Навальный Live" вызывает проректора ВШЭ Валерию Касамару на дебаты

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Сообщение онлайн-издания "МБХ-Медиа" о том, что Валерия Касамара принципиально согласна на дебаты с Любовью Соболь

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