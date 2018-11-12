Промежуточные итоги мартовских ураганов в Германии (фото)

Нынешний март пока выдался в Германии ненастным. Может быть, хотя бы вторая половина этого весеннего месяца окажется более погожей?
Санкт-Петер-Ординг • "Беннет", "Корнелиус", "Драги", "Эберхард", "Франц", "Гебхард", "Хайнц", "Игорь" - этими мужскими именами были названы мартовские циклоны, принесшие в Германию обильные дожди и сильные, местами - ураганные ветры. Десятого марта в результате падения дерева на легковой автомобиль в регионе Зауэрланд погиб 47-летний мужчина.
Один из этих штормовых циклонов чуть было не привел к отмене большого карнавального шествия в Дюссельдорфе и заставил сильно попереживать организаторов главной шутовской процессии в соседнем Кельне. Во время другого циклона в регионе Айфель случился смерч, повредивший четыре десятка домов. В один из дней в земле Северный Рейн - Вестфалия было временно остановлено движение поездов из-за угрозы падения деревьев на железнодорожные пути и так далее, и так далее.
О том, как дают имена немецким циклонам и антициклонам, можно прочитать здесь. Фотография неспокойного Северного моря выше была сделана в один из таких ненастных мартовских дней на курорте Санкт-Петер-Ординг в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.
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