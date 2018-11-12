Промежуточные итоги мартовских ураганов в Германии (фото)

Санкт-Петер-Ординг • "Беннет", "Корнелиус", "Драги", "Эберхард", "Франц", "Гебхард", "Хайнц", "Игорь" - этими мужскими именами были названы мартовские циклоны, принесшие в Германию обильные дожди и сильные, местами - ураганные ветры. Десятого марта в результате падения дерева на легковой автомобиль в регионе Зауэрланд погиб 47-летний мужчина.

Один из этих штормовых циклонов чуть было не привел к отмене большого карнавального шествия в Дюссельдорфе и заставил сильно попереживать организаторов главной шутовской процессии в соседнем Кельне. Во время другого циклона в регионе Айфель случился смерч, повредивший четыре десятка домов. В один из дней в земле Северный Рейн - Вестфалия было временно остановлено движение поездов из-за угрозы падения деревьев на железнодорожные пути и так далее, и так далее.

О том, как дают имена немецким циклонам и антициклонам, можно прочитать здесь. Фотография неспокойного Северного моря выше была сделана в один из таких ненастных мартовских дней на курорте Санкт-Петер-Ординг в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

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Какие темы и политики стали объектами карнавальной сатиры в 2019 году?

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • В Германии прошли главные карнавальные шествия 2019 года. Неотъемлемая часть этих шутовских процессий - сатирические повозки. Кто из немецких и мировых политиков, а также какие темы удостоились чести на этот раз? Начнем в Дюссельдорфе, где Дональд Трамп и Владимир Путин разрывают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). В качестве кукловода выступает Ядерная смерть.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Президент США Дональд Трамп стал на карнавале ангелом-хранителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, обвиняемого в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Его убили в посольстве Саудовской Аравии в Турции и, похоже, расчленили, чтобы вывезти с территории посольства.

Карнавальная сатира - 2019 Кельн • В Кельне Дональд Трамп (без лица, но с двумя местами, в которые не заглядывает солнце) играет в гольф разными международными соглашениями и союзами - от НАТО до ВТО. Около сердечка на приспущенных президентских штанах сделана татуировка: признание себе любимому... в любви.

Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Многолетней "карьере" канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве мишени карнавальной сатиры мы посвятили специальную галерею, а здесь - свежий пример. В 2019 году она была изображена на таком произведении шутовского искусства. Идею позаимствовали у андерградного худождника Бэнкси, работа которого "Девочка с шаром" минувшей осенью самоуничтожилась сразу после аукциона.

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Карнавальная сатира - 2019 Дюссельдорф • Еще одна внутриполитическая немецкая тема, которая привлекла внимание организаторов шествия в Дюссельдорфе. Министр пропаганды "третьего рейха" Йозеф Геббельс качает на руках младенца в памперсах - главу тюрингской земельной организации "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бьёрна Хёкке.

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Карнавальная сатира - 2019 Кельн • Великобритания сама себя жестко и беспощадно отправляет в нокаут. "Что упало, то пропало" (Wat fott es, es fott), - так Брекзит прокомментировали в Кельне на местном кельнском диалекте.

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Карнавальная сатира - 2019 Кельн • Надписи гласят: "Автомобильная индустрия" - "Сахар" - "Политика". Остальное понятно без комментариев. От разных поблажек и льгот, которые, по мнению участников карнавала, делают политики немецким автомобильным концернам, у последних скоро то самое место слипнется. И ощутимых наказаний за манипуляции с дизельными двигателями тут, похоже, не ожидается. Автор: Максим Нелюбин



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