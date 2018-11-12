 Промежуточные итоги мартовских ураганов в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 16.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Промежуточные итоги мартовских ураганов в Германии (фото)

Нынешний март пока выдался в Германии ненастным. Может быть, хотя бы вторая половина этого весеннего месяца окажется более погожей?

Санкт-Петер-Ординг

Санкт-Петер-Ординг • "Беннет", "Корнелиус", "Драги", "Эберхард", "Франц", "Гебхард", "Хайнц", "Игорь" - этими мужскими именами были названы мартовские циклоны, принесшие в Германию обильные дожди и сильные, местами - ураганные ветры. Десятого марта в результате падения дерева на легковой автомобиль в регионе Зауэрланд погиб 47-летний мужчина.

Один из этих штормовых циклонов чуть было не привел к отмене большого карнавального шествия в Дюссельдорфе и заставил сильно попереживать организаторов главной шутовской процессии в соседнем Кельне. Во время другого циклона в регионе Айфель случился смерч, повредивший четыре десятка домов. В один из дней в земле Северный Рейн - Вестфалия было временно остановлено движение поездов из-за угрозы падения деревьев на железнодорожные пути и так далее, и так далее.

О том, как дают имена немецким циклонам и антициклонам, можно прочитать здесь. Фотография неспокойного Северного моря выше была сделана в один из таких ненастных мартовских дней на курорте Санкт-Петер-Ординг в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Смотрите также: 
Какие темы и политики стали объектами карнавальной сатиры в 2019 году?

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • В Германии прошли главные карнавальные шествия 2019 года. Неотъемлемая часть этих шутовских процессий - сатирические повозки. Кто из немецких и мировых политиков, а также какие темы удостоились чести на этот раз? Начнем в Дюссельдорфе, где Дональд Трамп и Владимир Путин разрывают договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД). В качестве кукловода выступает Ядерная смерть.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Президент США Дональд Трамп стал на карнавале ангелом-хранителем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, обвиняемого в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Его убили в посольстве Саудовской Аравии в Турции и, похоже, расчленили, чтобы вывезти с территории посольства.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • В Кельне Дональд Трамп (без лица, но с двумя местами, в которые не заглядывает солнце) играет в гольф разными международными соглашениями и союзами - от НАТО до ВТО. Около сердечка на приспущенных президентских штанах сделана татуировка: признание себе любимому... в любви.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Многолетней "карьере" канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве мишени карнавальной сатиры мы посвятили специальную галерею, а здесь - свежий пример. В 2019 году она была изображена на таком произведении шутовского искусства. Идею позаимствовали у андерградного худождника Бэнкси, работа которого "Девочка с шаром" минувшей осенью самоуничтожилась сразу после аукциона.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Сформировав в четвертый раз правительственную коалицию, Ангела Меркель заявила, что последний раз занимает должность канцлера. Потом она покинула пост лидера ХДС. На пост нового главы партии претендовали три кандидата. Победила АКК - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отметившая победу шампанским "Меркель Брют", пробка от которого явно летит в глаз ее главному конкуренту Фридриху Мерцу.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Еще одна внутриполитическая немецкая тема, которая привлекла внимание организаторов шествия в Дюссельдорфе. Министр пропаганды "третьего рейха" Йозеф Геббельс качает на руках младенца в памперсах - главу тюрингской земельной организации "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бьёрна Хёкке.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Далее на повестке дня - экология. Посочувствуем рыбке Немо, утопающей или задыхающейся в океане пластиковых отходов. О другой наболевшей экологической теме в Германии (какой именно, догадайтесь пока сами) - чуть позже, а пока еще несколько карнавальных повозок с политической подоплекой.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Много повозок в нынешних шествиях было посвящено проблемам Европы. Начнем с Брекзита - выхода Великобритании из ЕС. По мнению авторов этой композиции из папье-маше, такое желание большинства британцев стало результатом обмана. Как известно, у Пиноккио, когда он лгал, вырастал нос. Здесь жертвой лжи становится британская экономика, нанизанная на длинный нос Терезы Мэй-Пиноккио.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Великобритания сама себя жестко и беспощадно отправляет в нокаут. "Что упало, то пропало" (Wat fott es, es fott), - так Брекзит прокомментировали в Кельне на местном кельнском диалекте.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Лидер консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский готовит расправу над либеральной Польшей.

  • Дюссельдорф

    Карнавальная сатира - 2019

    Дюссельдорф • Из красавицы - в чудовище? "Bella Italia" превращается в "Brutta Italia"? Однояйцевые братья-близнецы "Расизм" и "Национализм" припали к грудям министра внутренних дел, правого популиста Маттео Сальвини.

  • Кельн

    Карнавальная сатира - 2019

    Кельн • Надписи гласят: "Автомобильная индустрия" - "Сахар" - "Политика". Остальное понятно без комментариев. От разных поблажек и льгот, которые, по мнению участников карнавала, делают политики немецким автомобильным концернам, у последних скоро то самое место слипнется. И ощутимых наказаний за манипуляции с дизельными двигателями тут, похоже, не ожидается.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp

Контекст

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой? (14.03.2019)  

Ураган помешал проведению уличных карнавалов в ФРГ

Из-за сильного ветра организаторы были вынуждены либо отложить, либо отказаться от проведения карнавальных шествий. В Кельне шествие стартовало по расписанию, но без лошадей, повозок, флагов и щитов. (04.03.2019)  

Шторм "Эберхард" остановил поезда в Германии и оставил без электричества Чехию

Ураганный ветер скоростью до 164 км/ч нанес серьезные разрушения и парализовал железнодорожное сообщение на западе Германии. (11.03.2019)  

Как назвать ураган именем любимой

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. По этому случаю мы решили рассказать о том, где и почему в Германии торгуют названиями областей атмосферного давления. (23.03.2018)  

Немецкие туманы - загадочные, синие, седые

Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии. (14.11.2018)  

От наводнения - до засухи: где и как мерят воду на Рейне

Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров. (17.08.2018)  

Впрямь ли настали вешние дни?

Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии. (20.04.2018)  

Самые красивые закаты

В Германии много мест с потрясающими закатами, которые делают города и сельские ландшафты более романтичными, загадочными, красочными. И от неба невозможно оторвать взгляд… (26.05.2017)  

Карнавальная сатира - 2019  

Аудио- и видеофайлы по теме

Остров для любителей тишины  

Портовый город Киль - #DailyDrone  

Кильский канал - #DailyDrone  

Также по теме

BdT mit Deutschlanbezug Kaisergranat

Норвежский омар решил погреться у немецких берегов (фото) 12.11.2018

Эту фотографию сделали туристы, гулявшие по пляжу на немецком курорте Санкт-Петер-Ординг.

Wetter an der Ostsee BdT

Затишье перед бурей на Балтийском море (фото) 02.01.2019

Синоптики предупреждают об опасностях штормового циклона на севере Германии.

BdT | Hochsommer am Ostseestrand

На немецких пляжах негде яблоку упасть (фото) 25.07.2018

Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей на немецикх морских курортах.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Постные рецепты из Германии

Немецкий рецепт: запеканка из брюссельской капусты

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера