Промежуточные выборы в Конгресс: высокая явка и технические сбои

Промежуточные выборы в Конгресс США во вторник, 6 ноября, проходят при высокой явке избирателей. Как передает корреспондент DW из Бетесды (штат Мэриленд), на одном из участков, который ему удалось посетить, несмотря на проливной дождь, выстроилась длинная очередь из желающих отдать свои голоса. К 4.00 мск в США закрылись более половины избирательных участков.

Голосование на одном из участков в Лос-Анджелесе

Свыше 39 млн американцев проголосовали досрочно. По прогнозам экспертов, всего в выборах могут принять участие порядка 100 млн человек.

В то же время в целом ряде штатов ситуация осложняется техническими проблемами. Так, в Джорджии на юго-востоке США, на ряде участков возникли сбои в работе электронных урн для голосования, в связи с чем многим из прибывших пришлось прождать в очереди несколько часов, сообщает корреспондент DW.

В Северной Дакоте (в центральной части США) со сложностями столкнулись представители местных коренных народностей.

Изменения в законодательстве штата предполагают, что все избиратели для получения бюллетеня должны предоставить адрес фактического проживания. В то же время многие из членов племенных общин зарегистрированы в резервациях и привыкли указывать лишь свой почтовый адрес.

Около 18 000 граждан сообщили на единую горячую линию, созданную для обеспечения безопасности выборов, о технических проблемах с компьютерами при электронной подаче голосов.

Дезинформация "в минимальном объеме"

Говоря о ходе выборов, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен выразила мнение, что они претендуют на звание "самых безопасных в новейшей эпохе", с точки зрения защищенности от вмешательства внешних агентов влияния.

В то же время в МВБ США признали, что в социальных сетях фиксировались попытки дезинформации, однако "в минимальном объеме". Кто стоял за ними, установить пока не удалось. Министерство активно взаимодействует с правоохранительными структурами и компаниями, отвечающими за работу соцсетей, подчеркнула Нильсен.

В преддверии 6 ноября Facebook заблокировал 115 аккаунтов в этой соцсети, заподозрив их связь с иностранными группами, стремящимися повлиять на исход выборов.

Кого переизбирают в США?

В ходе нынешнего голосования переизбираются все 435 членов американской Палаты представителей (нижняя палата Конгресса), приблизительно одна треть сенаторов из верхней палаты (35 членов из 100), а также и 36 губернаторов штатов.

Установить контроль над 435-местным Конгрессом возможно при получении 51 кресла в верхней палате и 218 - в нижней.

С ноября 2016 года у Республиканская партия имеет перевес как в Сенате (51 член против 47 демократов, плюс два независимых сенатора), так и в Палате представителей (235 против 193, 7 мест вакантны).

Если демократы получат большинство в Палате представителей, могут начаться комплексные расследования ее комитетов в отношении действий Белого дома, включая административные перестановки и иммиграционную политику. Кроме того, возможно, будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с Россией.

Если же демократы сорвут "голубой" джекпот в обеих палатах, то они смогут усилить свое влияние по вопросам международной политики.

Поскольку назначение представителей исполнительной власти и подписание международных договоров происходят в США с одобрения Сената, демократы смогли бы блокировать утверждения в должностях внешнеполитических чиновников и тормозить заключение торговых соглашений.

В то же время курс Вашингтона в отношении Ирана, России и Китая вряд ли существенно изменится.

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