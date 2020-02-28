Прокурор требует для фигурантов дела "Сети" в Петербурге 6 и 9 лет тюрьмы

Гособвинитель потребовал приговорить двух фигурантов дела "Сети" из Санкт-Петербурга - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова - к лишению свободы на сроки 6 и 9 лет соответственно. Дело рассматривалось в среду, 17 июня, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге.

Как заявил прокурор, вина подсудимых в участии в террористическом сообществе является полностью доказанной. В свою очередь адвокаты Бояршинова, Ольга Кривонос и Алексей Царев, во время прения сторон попросили суд о минимальном наказании для их подзащитного. "Он был вовлечен в сообщество незаметно для себя, чуть ли не в форме игры, не понимая общественно опасных последствий этого", - цитирует информагентство "Интерфакс" Алексея Царева. Со своей стороны Ольга Кривонос добавила, что Бояршинов признал свою вину и раскаялся.

Адвокаты Филинкова настаивают на невиновности их подзащитного и считают, что все доказательства вины были сфальсифицированы спецслужбами.

Петербургские фигуранты дела "Сети"

27-летнему промышленному альпинисту Юлию Бояршинову и 25-летнему программисту Виктору Филинкову инкриминируют участие в запрещенном в России террористическом сообществе "Сеть". Бояршинова, кроме этого, обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По российскому законодательству участие в террористическом сообществе наказывается тюремным сроком до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Виктор Филинков не признает свою вину, утверждая, что данные им ранее показания были получены под пытками. В свою очередь Бояршинов свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Учитывая это обстоятельство, прокурор запросил для него менее суровое наказание, чем для Филинкова.

Дело "Сети"

Всего по делу "Сети" проходят 11 фигурантов из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. ФСБ занимается его расследованием с осени 2017 года. По версии следователей, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в сообщество, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу, проходивших в России в 2018 году, и тем самым дестабилизировать обстановку в стране.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых фигурантов дела "Сети" к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Осужденные не признали свою вину и заявили, что давали показания под пытками.

Смотрите также:

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Кого-то в отставку, кого-то посадить Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Реальный убийца не найден В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Борис, ты был прав! Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Позорное дело "Сети" Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции О порочной бесконечности Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Свободу Константину Котову! Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции В ожидании "Лебединого озера" Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Цветы от Германии на месте убийства В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Наше имя - Борис Немцов В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Пули в каждого из нас Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Шесть задержаний в Питере Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Политические требования На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции К акции присоединились десятки городов Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40. Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва



​

Смотреть видео 01:38 Поделиться О новом движении "Матери против политических репрессий" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3SWD9 "Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом

​