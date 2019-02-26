 Прокурор суда Евросоюза не считает кафалу основанием для въезда в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 26.02.2019

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Европа

Прокурор суда Евросоюза не считает кафалу основанием для въезда в ЕС

Передача на воспитание по мусульманскому праву - кафала - исключает родственные отношения и является лишь формой опекунства, полагает прокурор суда Евросоюза.

Здание суда Евросоюза в Люксембурге

Здание суда Евросоюза в Люксембурге

Ребенок, взятый под опеку гражданином Евросоюза по мусульманскому праву (кафала), не считается родственником по прямой нисходящей линии в соответствии с Директивой ЕС о свободе передвижения, считает прокурор суда ЕС Кампо Санчес-Бордона. Об этом говорится в заключении прокурора, опубликованном на сайте Европейского суда ЕС во вторник, 26 февраля.

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Кафала не считается усыновлением и является лишь, формой опекунства, так как исключает родственные отношения между ребенком и взрослыми, взявшими его на воспитание до достижения им совершеннолетия, заключил прокурор. Вместе с тем он отметил, что взятый на воспитание ребенок может быть признан членом семьи в случае его официального усыновления. Тогда в соответствии с Директивой ЕС о свободе передвижения он может получить разрешение на въезд.

Ранее в Европейский суд направил запрос Верховный суд Великобритании, куда в свою очередь обратилась проживающая в этой стране супружеская пара, имеющая французское гражданство. Британское миграционное ведомство отказало им во въезде рожденного в Алжире ребенка, которого супруги взяли на воспитание по мусульманскому праву (кафала), но не усыновили его, так как это запрещено алжирскими законами.

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    Автор: Марина Борисова


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