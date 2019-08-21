Прокурор Москвы подал в суд на Навального, Соболь, Яшина и других оппозиционеров

Прокурор Москвы подал в Черемушкинский суд иск к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному и семи другим сотрудникам ФБК, оппозиционным политикам и активистам протестов, связанным с выборами в Мосгордуму. Как сообщается на сайте Черемушкинского суда, по данным на понедельник, 9 сентября, данное дело оставлено без движения.

Кроме оппозиционера Алексея Навального, ответчиками по нему проходят незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму Любовь Соболь, Александр Соловьев и Илья Яшин, сотрудники ФБК Георгий Албуров и Иван Жданов, а также ведущий YouTube-канала "Навальный Live" Владимир Милов. Иск был зарегистрирован 4 сентября и находится у судьи.

Интернет-издание "МБХ медиа" отмечает, что пресс-секретарь Черемушкинского суда Ирэна Козаева не смогла подробно объяснить суть данного иска, указав лишь, что, по ее сведениям, речь идет о "взыскании определенных денежных сумм". По словам Козаевой, рассмотрение иска было отложено до 23 сентября.

На момент написания материала DW пресс-служба Черемушкинского суда была не доступна для дальнейших комментариев по этому вопросу. Исполняющим обязанности прокурора Москвы на сегодня является Олег Манаков.

Иски к организаторам акций за свободные выборы в Мосгордуму

В конце августа ГУП "Московский метрополитен" подал судебный иск к участникам акций за допуск независимых кандидатов на выборы Мосгордумы. Ответчиками по этому делу выступают незарегистрированные кандидатами в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев и Илья Яшин, а также оппозиционеры Владимир Милов, Алексей Навальный и Олег Степанов.

Ранее иски к оппозиционерам уже подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения". Общая сумма убытков, которую они требуют возместить, составляет около 13 млн рублей. Ответчиками по трем названным искам названы Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

Самый крупный иск к ФБК, по данным "МБХ медиа", был подан службой автопроката "Флай Авто". В связи с акциями оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, прошедшими 27 июля, 3 и 10 августа 2019 года, компания требует от ФБК возместить ей убытки на сумму в один миллиард рублей.

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