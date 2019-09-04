Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова по "дадинской статье"

Тверской суд Москвы в четверг, 5 сентября, вынесет приговор по делу Константина Котова, обвиненного в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Прокурор попросил приговорить Котова к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Константин Котов был задержан 12 августа, расследование дела заняло всего три дня, а ознакомление с материалами Котову и его защите дали 72 часа.

"Я считаю, что судят не меня, а право на свободу слова и свободу собраний. Нет независимых партий, нет честных выборов, остается один выход - идти на улицу и там прокричать свои требования. Но даже это не разрешают", - заявил Котов в последнем слове в суде, сообщает "Медиазона". Свою вину он не признает.

В мае Котов был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова, Котова также задерживали 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве.

Статья о неоднократном нарушении правил проведения митингов появилась в уголовном кодексе России в 2014 году, первым по ней осудили активиста Ильдара Дадина.

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