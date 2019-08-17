Прокурор запросил длительные сроки для фигурантов дела "Сети"

Гособвинитель на процессе по резонансному делу "Сети" в четверг, 26 декабря, попросил приговорить семерых подсудимых к срокам лишения свободы от 6 до 18 лет, сообщило издание "7х7". По мнению прокурора, Дмитрия Пчелинцева следует приговорить к 18 годам колонии, Илью Шакурского - к 16 годам, Андрея Чернова - к 14, Максима Иванкина - к 13, Михаила Кулькова - к 10, Василия Куксова - к 9 и Армана Сангынбаева к 6 годам лишения свободы.

По словам гособвинителя, вину подсудимых доказывают изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, ряд проведенных по делу экспертиз, а также показания свидетелей - Егора Зорина, Дианы Рожиной, Игоря Шишкина и секретных свидетелей - неких Волкова, Кабанова, Снупова, Зайцева и Лисина. Против подсудимых также дал показания оперативник ФСБ Вячеслав Шепелев. Заявления фигурантов дела о том, что они дали признательные показания под пытками, прокурор счел несостоятельными.

Во время оглашения показаний секретных свидетелей подсудимые начали смеяться. Из зала послышались реплики: "Бред!" Дмитрий Пчелинцев, после выступления прокурора, сказал корреспонденту "7х7": "Все то, что обвинитель сказал - это к психиатру".

Дело "Сети"

ФСБ открыла дело против "Сети" в октябре 2017 года. Левые активисты Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Василий Куксов, Виктор Филинков, Игорь Шишкин, Юлий Бояршинов, Максим Иванкин и Михаил Кульков обвиняются в создании террористической организации с целью подготовки госпереворота. Еще один активист Илья Капустин проходит по делу как свидетель.

Шишкина суд приговорил к 3,5 лет колонии. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.

Подсудимые свою вину не признают и заявляют, что дали признательные показания под пытками. Они, в частности, утверждают, что их пытали током. Суд так и не назначил экспертизу по току.

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