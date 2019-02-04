 Прокуратура согласна закрыть дело о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2019

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Германия

Прокуратура согласна закрыть дело о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге

На процессе по делу о гибели людей в ходе Loveparade в Дуйсбурге прокуратура приняла предложение суда о прекращении дела. Теперь свою позицию должны обозначить сами обвиняемые.

Массовая давка на Loveparade в Дуйсбурге, 2010 год

Массовая давка на Loveparade в Дуйсбурге, 2010 год

На судебном процессе по делу о трагической гибели 21 человека в ходе Loveparade в Дуйсбурге прокуратура приняла предложение суда о прекращении дела. Сторона обвинения считает это предложение обоснованным и разумным, заявил главный прокурор Уве Мюльхофф (Uwe Mühlhoff ) на процессе в Дюссельдорфе во вторник, 5 февраля.

Контекст

Первый Loveparade прошел в Берлине в июле 1989 года. Его участниками были всего 150 молодых людей. В 1999-м в немецкой столице был установлен рекорд - 1,5 миллиона рейверов со всего мира. Тогда обошлось без жертв. (26.07.2010)

Спустя два года после трагедии, произошедшей из-за массовой давки во время легендарного фестиваля техно-музыки Loveparade в Дуйсбурге, появились желающие реанимировать супершоу. (26.03.2012)

Окончательно решение о прекращении дела пока не принято, поскольку предложение суда должны принять и сами обвиняемые. Ожидается, что они огласят свою позицию еще в течение дня.

Земельный суд Дуйсбурга, слушающий дело в Дюссельдорфе, предложил прекратить дело в отношении всех 10 обвиняемых - в семи случаях без взыскания штрафов и в трех - с взысканием по 10 000 евро штрафа. Один из обвиняемых еще ранее объявил, что он не согласен с предложением о прекращении дела.

Суд проводит слушания по делу о трагедии на Loveparade с декабря 2017 года. На скамье подсудимых - шесть муниципальных служащих Дуйсбурга и четверо сотрудников компании-организатора Loveparade. Они обвиняются в причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. 24 июля 2010 года на Loveparade в Дуйсбурге произошла массовая давка, в результате которой погиб 21 человек, еще более 650 получили травмы.

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    Автор: Вадим Шаталин


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