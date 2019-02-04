Прокуратура согласна закрыть дело о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге

На судебном процессе по делу о трагической гибели 21 человека в ходе Loveparade в Дуйсбурге прокуратура приняла предложение суда о прекращении дела. Сторона обвинения считает это предложение обоснованным и разумным, заявил главный прокурор Уве Мюльхофф (Uwe Mühlhoff ) на процессе в Дюссельдорфе во вторник, 5 февраля.

Окончательно решение о прекращении дела пока не принято, поскольку предложение суда должны принять и сами обвиняемые. Ожидается, что они огласят свою позицию еще в течение дня.

Земельный суд Дуйсбурга, слушающий дело в Дюссельдорфе, предложил прекратить дело в отношении всех 10 обвиняемых - в семи случаях без взыскания штрафов и в трех - с взысканием по 10 000 евро штрафа. Один из обвиняемых еще ранее объявил, что он не согласен с предложением о прекращении дела.

Суд проводит слушания по делу о трагедии на Loveparade с декабря 2017 года. На скамье подсудимых - шесть муниципальных служащих Дуйсбурга и четверо сотрудников компании-организатора Loveparade. Они обвиняются в причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности. 24 июля 2010 года на Loveparade в Дуйсбурге произошла массовая давка, в результате которой погиб 21 человек, еще более 650 получили травмы.

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