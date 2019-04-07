Прокуратура предъявила обвинение по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Российскому криминальному авторитету Владимиру Барсукову (сменил имя с Кумарина) предъявлено обвинение по делу об убийстве известного политика Галины Старовойтовой в 1998 году. Эту информацию в воскресенье, 7 апреля, подтвердил его адвокат Константин Кузьминых.

По его словам, обвинение вынесено по статье 277 о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Как уточняет "Интерфакс", в соответствии с изменениями, внесенными в уголовный кодекс РФ, за нарушение данной статьи предусмотрено в качестве максимальной меры наказания пожизненное лишение свободы.

Агентству ТАСС защитник сообщил, что пока еще "не ознакомлен с делом".

"Действовал совместно с неустановленным лицом"

Как передает издание "Фонтанка" со ссылкой на постановление о привлечении Барсукова, в нем мужчина фигурирует не как заказчик. Следствие утверждает, что Барсуков был осведомлен о желании "неустановленного лица" прекратить деятельность сопредседателя "Демократической России" и "совместно с ним принял решение" убить Старовойтову.

Таким образом, как следует из следственных документов, Барсуков - "такой же организатор" преступления, как бывший прапорщик Главного разведывательного управления Юрий Колчин и экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, пишет "Фонтанка". Первый из них был в 2005 году осужден на 20 лет лишения свободы, второго в 2015 году приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Лидер "тамбовской" преступной группировки

В марте 2015 году Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой дал показания предпринимателя Владимира Барсукова, который был одним из лидеров "тамбовской" преступной группировки. Согласно показаниям Глущенко, Барсуков пытался наладить коррупционные связи с властями Петербурга. Между тем Старовойтова неоднократно выступала против организованных преступных групп.

Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта этого года вынес Барсукову приговор по делу о создании "тамбовской" организованной преступной группировки, осудив его по совокупности ранее полученных наказаний на 24 года колонии строгого режима, а также назначив штраф в размере 1 млн рублей.

Галина Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. По версии следствия, преступление было совершено по политическим мотивам. Заказчик убийства найден не был.

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