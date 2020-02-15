Прокуратура Парижа предъявила обвинения Павленскому и его подруге

Парижская прокуратура предъявила российскому художнику-акционисту Петру Павленскому обвинения в нарушении частной жизни и публикации изображений сексуального характера. Ранее в тот же день в отношении него было начато предварительное расследование, сообщил адвокат художника Ясин Бузру по французскому телевидению вечером во вторник, 18 февраля. По его словам, Павленский будет находиться под судебным контролем, он освобожден под подписку о невыезде.

Подруга Павленского, французская активистка Александра де Таддео, также находится под судебным контролем, ей запрещено общаться с Павленским, рассказала ее адвокат Ноэми Саиди-Коттье. Де Таддео отрицает, что участвовала в распространении видеозаписи интимного характера, запечатлевшей, по словам художника, кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво, что и инкриминируется Павленскому.

После публикации этого видео Гриво, которого открыто поддерживал президент Эмманюэль Макрон, отказался от участия в запланированных на март выборах. Бенжамен Гриво, который состоит в браке и имеет двоих детей, вышел из предвыборной гонки, сославшись на необходимость оградить семью от скандала. По словам Павленского, его целью было изобличить "лицемерие" политика, он пообещал и в дальнейшем размещать подобные материалы на "политической порнографической платформе".

Кроме того, другое предварительное расследование в отношении Павленского касается драки, в которой он принял участие в новогоднюю ночь, ранив ножом двух мужчин. В рамках этого дела прокуратура просила оставить художника под стражей.

Павленский и де Таддео были задержаны в Париже в субботу, 15 февраля.

Акции Петра Павленского в России и во Франции

До эмиграции во Францию Петр Павленский был известен в России благодаря своим провокационным акциям политической направленности. Так, в июле 2012 года художник зашил себе рот суровой ниткой и вышел на одиночный пикет в поддержку панк-группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге. В ноябре 2015 года акционист облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке, за что был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

В январе 2017 года стало известно, что Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре того же года его там арестовали за поджог входа в главное здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже. Комментируя эту акцию, Павленский заявил тогда, что "банкиры заняли место монархов", а возрождение революционной Франции "вызовет революционный пожар по всему миру".

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