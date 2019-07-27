 Прокуратура Москвы предостерегла Любовь Соболь от акции 3 августа | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2019

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Россия

Прокуратура Москвы предостерегла Любовь Соболь от акции 3 августа

Если 3 августа вопреки запрету на Бульварном кольце соберутся активисты, правоохранители примут меры по пресечению массовых беспорядков, заявили в МВД Москвы.

Юрист ФБК Любовь Соболь на протесте в Москве 14 июля 2019 года

Юрист ФБК Любовь Соболь на протесте в Москве 14 июля 2019 года

Прокуратура Москвы предостерегла незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь от проведения несанкционированной акции в ближайшую субботу. "Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона", - заявила "Интерфаксу" в пятницу, 2 августа, представитель прокуратуры Людмила Нефедова.

Контекст

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

Правоохранительные органы "будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности", предупредила Нефедова. В Главном управлении МВД России по Москве подтвердили, что будут "оперативно реагировать на правонарушения" и примут "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан".

Акцию не согласовали из-за нарушения сроков подачи заявки

Ранее власти Москвы не разрешили проводить 3 августа на нескольких площадках Бульварного кольца пикеты в поддержку независимых оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. В пресс-службе Центрального административного округа Москвы пояснили, что уведомления о проведении акции поступили 31 июля, то есть позже установленного законом трехдневного срока.

Юрист Фонда Борьбы с коррупцией Любовь Соболь продолжает призывать своих сторонников выйти 3 августа в 14 часов мск на "мирное шествие" по Бульварному кольцу. На странице мероприятия в Facebook, где в качестве организатора акции указан московский штаб оппозиционного политика Алексея Навального, о намерении участвовать в нем заявили более 6100 человек.

Массовые задержания в Москве 27 июля

27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста, участники которой требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах в Мосгордуму. Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило 1000 человек. К утру следующего дня не менее 700 их них были отпущены.

Следующие акции протеста против отказа независимым кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму намечены также на 10 и 11 августа. 

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