 Прокуратура Москвы отказала во внеплановой проверке предприятий, связываемых с Пригожиным | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2019

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Россия

Прокуратура Москвы отказала во внеплановой проверке предприятий, связываемых с Пригожиным

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства на предприятиях "Школьник-ЮЗ", "Московский школьник" и "Конкорд". Родители считают их виновными в массовых случаях дизентерии в московских детских садах.

Воспитанники детского сада в Иваново

Воспитанники детского сада в Иваново

Прокуратура Москвы отказалась согласовать внеплановые проверки в отношении предприятий дошкольного и школьного питания, связываемых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют "поваром Путина". Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщила в Facebook юрист ФБК Любовь Соболь, прикрепив к своему посту скан письма из управления Роспотребназдора по Москве от 9 апреля.

Контекст

Фирма, предположительно связанная с "поваром Путина" Пригожиным, добивается от Фонда борьбы с коррупцией, его основателя Навального и юриста Соболь крупной компенсации - на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. (10.04.2019)

Запрещены фильмы с участием Сергея Безрукова, Федора Бондарчука, Иосифа Пригожина и Олега Газманова. В Госкино Украины заявили, что работа по запрету российских лент будет продолжена. (19.02.2016)

В документе упоминаются компании "Школьник-ЮЗ", "Московский школьник" и "Комбинат питания "Конкорд". Роспотребназдор подтвердил, что "неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб пищевой продукции" были выявлены как на основном производстве, так и в структурных подразделениях этих предприятий. За нарушение санитарного законодательства РФ вынесены административные взыскания.

Вспышка дизентерии в детских садах Москвы

В декабре 2018 года стало известно о массовых случаях дизентерии в московских детских садах. В январе глава ФБК Алексей Навальный сообщил в эфире интернет-канала "Навальный Live" о том, что эпидемия вызвана плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями  "Вито-1" и "Конкорд". По данным ФБК, оба эти предприятия, являются частью так называемой "империи Пригожина".

Кроме того, по информации Навального, к скандалу с отравлением детей причастна также возглавляемая Сергеем Собяниным мэрия Москвы, попытавшаяся замять инцидент. "Компании Пригожина поставили некачественное продовольствие в детские сады, это привело к массовым отравлениям, - написал Навальный в своем блоге 31 января 2019 года. - Мэрия Собянина отчаянно заминает дело и делает вид, что ничего не было". Следственный комитет возбудил два уголовных дела по случаям заражения детей.

В свою очередь компания "Московский школьник" подала в суд иск на Навального и ФБК. Еще одно уголовное дело было открыто по заявлению "Конкорда". На этом фоне Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение первого коллективного иска родителей к комбинату "Конкорд".

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  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

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    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


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