Прокуратура Москвы не нашла провокаций в деле "Нового величия"

Прокуратура Москвы не увидела провокаций в деле "Нового величия". Об этом в понедельник, 20 августа, сообщается на сайте Правозащитного центра "Мемориал". Ранее, в июне 2018 года, депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить, не стали ли фигуранты дела "Нового величия" жертвами провокации спецслужб. Как следует из ответа ведомства, фигуранты "действовали добровольно", а потому прокуратура не видит оснований для "проверки действий правоохранительных органов".

"Согласно материалам дела, обвиняемые добровольно совершали активные действия, направленные на создание и участие в неформальном политическом объединении "Новое величие", основной целью которого являлось массовое распространение материалов, содержащих идею, обосновывающую и призывающую к осуществлению экстремистской деятельности, направленной на свержение основ конституционного строя, связанной с насилием и призывами к насилию", - цитирует "Мемориал" ответ прокуратуры.

Рашкин обжалует отказ прокуратуры

Валерий Рашкин уже заявил, что обжалует отказ прокуратуры проверить действия силовиков. "Если прокуратура будет так спустя рукава расследовать и контролировать эти дела, связанные с силовиками, то полстраны будут сидеть и оправдываться из-за подстрекателей со стороны силовых структур. Нельзя этого допускать ни в коем случае", - заявил депутат в интервью радиостанции "Эхо Москвы". По словам политика, он видит в материалах дела подстрекательство и провокацию со стороны сотрудников правоохранительных органов, поэтому попытки прокуратуры избежать пересмотра дела ему кажутся "защитой силовиков друг друга".

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота. В четверг, 16 августа, Дорогомиловский суд Москвы отпустила Павликову и Дубовик под домашний арест.

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