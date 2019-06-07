Прокуратура и МВД начали проверку дела Голунова

Московская прокуратура и Служба собственной безопасности МВД РФ начали проверку дела против журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, заявила в понедельник, 10 июня, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. По ее словам, результаты проверки пока не предоставлены. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что результаты проверки Служба собственной безопасности МВД обнародует до 17 июня.

Ранее в тот же день многие российские СМИ обратились в Главное управление МВД по Москве, МВД России, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку дела против Голунова, сообщает "Медуза". В их числе - "Новая Газета", "Медиазона", радиостанция "Эхо Москвы", телеканалы "Дождь" и RTVI, порталы "Сноб" и The Bell.

Журналисты требуют проверить сотрудников полиции, которые задерживали журналиста и проводили с ним следственные действия, а также информацию об избиении Голунова. СМИ также считают, что необходимо выяснить, кто и на каком основании отказал Голунову в вызове адвоката и скорой помощи и почему не были своевременно взяты биологические образцы, экспертиза которых могла бы подтвердить невиновность задержанного.

Петицию в поддержку Голунова подписали более 155 000 человек

Между тем петицию в поддержку Голунова на сайте change.org за несколько дней подписали более 155 тысяч человек. Адресованная Генпрокуратуре РФ петиция с требованием освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания появилась 7 июня. "Его били при задержании и в отделении полиции, отказались вызвать скорую помощь и не давали связаться с адвокатом в течение 12 часов после задержания, - говорится в заявлении. - Есть все основания полагать, что Иван невиновен, а наркотики ему подбросили".

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить журналиста под домашний арест сроком на два месяца. Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. На заседании суда Голунов рассказал, что получал угрозы в связи со своим текущим расследованием в области похоронного бизнеса.

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