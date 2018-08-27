Прокуратура запросила арест обвиняемых в Хемнице

Прокуратура Хемница (федеральная земля Саксонии) в понедельник, 27 августа, запросила ордера на арест 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего гражданина Ирака после гибели в городе мужчины в результате потасовки с участием представителей различных национальностей.

Подозреваемым вменяется в вину то, что они нанесли 35-летнему немцу несколько колотых ранений, в результате которых он скончался.

Выяснение мотивов и обстоятельств произошедшего продолжается.

Как ожидается, до конца дня в понедельник обвиняемые предстанут перед судьей, занимающимся проверкой законности содержания под стражей. В воскресенье, 26 августа, они предприняли попытку скрыться с мета происшествия, однако вскоре были задержаны.

Что произошло в ночь на воскресенье в Хемнице?

В конфликте, который произошел в воскресенье, 26 августа, около 3 часов ночи после городского праздника, приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался один 35-летний мужчина, еще двое в возрасте 33 и 38 лет пострадали. Полиция задержала двух человек 22 и 23 лет.

Около 800 человек, в основном, сторонников правых группировок, устроили днем 26 августа митинг и шествие в знак протеста против произошедшего.

По данным местных СМИ, в ходе акции из толпы бросали в полицейских бутылки, ее участники устроили потасовку с правоохранителями. Представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг сообщения о нападениях на мигрантов, при этом заметил, что "несомненно был контакт" между демонстрантами и лицами, непричастными к мероприятию.

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