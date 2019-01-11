 Прокуратура допросит подозреваемого в нападении на мэра Гданьска | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2019

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Европа

Прокуратура допросит подозреваемого в нападении на мэра Гданьска

Градоначальник Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение в область сердца во время благотворительного концерта. Врачи реанимировали и прооперировали его. Пациент - в критическом состоянии.

Danzig Bürgermeister Pawel Adamowicz Rede vor Attentat (Reuters/Agencja Gazeta/B. Banka)

Павел Адамович во время концерта

Подозреваемый в нападении на мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта, предстанет перед сотрудниками прокуратуры в понедельник, 14 января. Как передает польская сеть радиостанций Polskie Radio, градоначальнику проведена операция, она длилась около пяти часов.

"Мэр Гданьска Павел Адамович жив, он в очень тяжелом состоянии", - сообщил врач Томаш Стефаньян, представитель Клинического центра медицинского университета Гданьска. По его словам, ближайшие часы станут решающими.

Мэра Гданьска - в критическом состоянии

Медики отмечают, что ранения - очень серьезные. Удары были нанесены в область сердца, повреждена диафрагма, брюшная полость.

Адамовича реанимировали на сцене сразу после нападения. В больнице врачам пришлось еще раз восстанавливать сердцебиение пациента, ему перелили 41 порцию крови (это около 18,5 литров чистой крови).

Вице-спикер Сената Богдан Борусевич, отметил, что "преступник подготовился к атаке и выбрал момент, который был очень медийным". Сохранились записи инцидента, на которых видно, что мужчина ворвался на сцену во время финала концерта и ударил политика ножом, после этого нападавший еще несколько минут ходил по площадке, вскинув руки. Затем он взял микрофон, заявил, что "невинно сидел в тюрьме" и возложил ответственность на либерально-консервативную "Гражданскую платформу".

Напавший на Павла Адамовича задержан

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Известно, что благотворительное мероприятие было закрытым. По одной из версий, преступник проник на него, воспользовавшись журналистским удостоверением.

По данным следствия, 27-летний житель польского Гданьска ранее отбывал наказание за ограбление банка. Сразу после нападения полиция задержала его и взяла анализ крови, чтобы уточнить, не находился ли он под действием алкоголя или наркотиков.

Павел Адамович - партийный деятель "Гражданской платформы". Он занимал пост мэра с 1998 года, в 2002 году был переизбран на эту должность. Награжден папой Иоанном Павлом II  Крестом "За заслуги перед церковью и папой".

 

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    Автор: Элла Володина


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