 Прокуратура в США подозревает Стивена Сигала в сексуальных домогательствах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2018

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Мир

Прокуратура в США подозревает Стивена Сигала в сексуальных домогательствах

Стивен Сигал, проходящий по делу о сексуальных домогательствах, недавно был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Стивен Сигал

Стивен Сигал

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) начала проверку по обвинению американского актера и кинопродюсера Стивена Сигала в сексуальных домогательствах. Об этом в пресс-службе прокуратуры сообщили в четверг, 9 августа.

Характер обвинений и временные рамки возможного преступления не уточняются.

Известно лишь, что наряду с расследованием в отношении Сигала открыты дела против продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона.

Представители всех трех знаменитостей ситуацию пока не прокомментировали.

Дела против Вайнштейна

Контекст

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В отношении Вайнштейна в общей сложности в Лос-Анджелесе ведутся шесть дел. Следствие, в частности, подозревает его в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в ряде эпизодов сексуального характера, противоречащих законодательству. Продюсера, в частности, обвиняют в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах - посредством насильственного принуждения, зачастую с применением оружия. Это преступление наказуемо лишением свободы на срок до 25 лет либо пожизненно. Кроме того, подследственному вменяют в вину изнасилование 3-й степени - это более легкая форма, когда жертва не давала "явно выраженного согласия" на совершение сексуального акта.

Спецпредставитель МИД РФ

Что касается американского актера Стивена Сигала, то это первое подобное обвинение в отношении него. МИД России 4 августа назначил актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В 2013 году звезда таких фильмов, как "Над законом" и "Смерти вопреки", предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. Сигал говорил, что может оказаться полезен в области "пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло".

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    Автор: Никита Баталов


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