 Прокуратура Берлина не стала добиваться ареста предполагаемых чеченских исламистов | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2020

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Германия

Прокуратура Берлина не стала добиваться ареста предполагаемых чеченских исламистов

Оснований для задержания подозреваемых на данный момент нет, заявила прокуратура Берлина. По данным СМИ, чеченцы могли осматривать в Берлине цели возможных терактов.

Обыски в Берлине 14 января

Обыски в Берлине 14 января

Генеральная прокуратура Берлина отказалась выдавать ордеры на арест в отношении пяти предполагаемых исламистов, в отношении которых в четырех федеральных землях были проведены обыски. Основания для выдачи ордеров на арест на данный момент отсутствуют, сообщило ведомство во вторник, 14 января, в Twitter.

После проведенных расследований существовавшие до сих пор отдельные подозрения не оформились до уровня обоснованных подозрений в совершении преступления, указывается далее. Кроме того, в заявлении говорится о том, что началось изучение изъятых во время обыска материалов.

DW направила запрос в прокуратуру Берлина.

Обыски в четырех федеральных землях

В четырех федеральных землях Германии ранним утром 14 января прошли полицейские рейды и обыски по подозрению в подготовке крупного террористического акта, который может угрожать государству. В операции участвовали около 180 сотрудников спецподразделений. Прокуратура сообщали, что рейды были направлены против "подозреваемых чеченского происхождения". Руководило операцией управление уголовной полиции Берлина. Обыски проведены в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне - Вестфалии и Тюрингии.

Контекст

Организованным преступным группировкам, созданным в ФРГ выходцами из бывшего СССР, в том числе чеченцами, посвящена отдельная глава в отчете Федерального ведомства по уголовным делам за 2018 год. (24.09.2019)

Политически мотивированная преступность остается в ФРГ на высоком уровне. Но есть нюансы. Меньше стало нападений на беженцев, но больше антисемитских выходок и столкновений из-за конфликтов в других странах. (14.05.2019)

Речь шла о выходцах из Чечни в возрасте от 23 до 28 лет. По данным СМИ, подозреваемые уже некоторое время находятся в поле зрения полиции. У правоохранительных органов есть информация о том, что пять подозреваемых уже изучили несколько объектов для возможного теракта, указывает, в частности, n-tv. Одного из них видели в сентябре 2019 года снимающим вход в синагогу в центре Берлина на видео. Кроме того, по данным СМИ, предполагаемые исламисты осмотрели несколько торговых центров в немецкой столице.

Немецкая полиция считает сеть чеченских исламистов крайне опасной, поскольку многие ее члены участвовали в военных действиях и умеют обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. Кроме того, у них есть контакты с организованными преступными группировками, что облегчает доступ к оружию, указывалось в недавнем отчете Федерального ведомства по уголовным делам Германии.

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