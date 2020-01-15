Прокуратура Берлина не стала добиваться ареста предполагаемых чеченских исламистов

Генеральная прокуратура Берлина отказалась выдавать ордеры на арест в отношении пяти предполагаемых исламистов, в отношении которых в четырех федеральных землях были проведены обыски. Основания для выдачи ордеров на арест на данный момент отсутствуют, сообщило ведомство во вторник, 14 января, в Twitter.

После проведенных расследований существовавшие до сих пор отдельные подозрения не оформились до уровня обоснованных подозрений в совершении преступления, указывается далее. Кроме того, в заявлении говорится о том, что началось изучение изъятых во время обыска материалов.

DW направила запрос в прокуратуру Берлина.

Обыски в четырех федеральных землях

В четырех федеральных землях Германии ранним утром 14 января прошли полицейские рейды и обыски по подозрению в подготовке крупного террористического акта, который может угрожать государству. В операции участвовали около 180 сотрудников спецподразделений. Прокуратура сообщали, что рейды были направлены против "подозреваемых чеченского происхождения". Руководило операцией управление уголовной полиции Берлина. Обыски проведены в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне - Вестфалии и Тюрингии.

Речь шла о выходцах из Чечни в возрасте от 23 до 28 лет. По данным СМИ, подозреваемые уже некоторое время находятся в поле зрения полиции. У правоохранительных органов есть информация о том, что пять подозреваемых уже изучили несколько объектов для возможного теракта, указывает, в частности, n-tv. Одного из них видели в сентябре 2019 года снимающим вход в синагогу в центре Берлина на видео. Кроме того, по данным СМИ, предполагаемые исламисты осмотрели несколько торговых центров в немецкой столице.

Немецкая полиция считает сеть чеченских исламистов крайне опасной, поскольку многие ее члены участвовали в военных действиях и умеют обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. Кроме того, у них есть контакты с организованными преступными группировками, что облегчает доступ к оружию, указывалось в недавнем отчете Федерального ведомства по уголовным делам Германии.

Смотрите также:

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Утро после трагедии Жители Берлина в растерянности проходят мимо заграждения вокруг места теракта на площади Брайтшайдплац. Многие кладут на асфальт цветы, зажигают свечи. 20 декабря объявлен общефедеральный траур по погибшим в ходе теракта на рождественской ярмарке. Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Службы в память о жертвах теракта Во многих церквях Берлина проходят богослужения в память о жертвах теракта. Открыта и мемориальная церковь кайзера Вильгельма (также известная как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения), расположенная в непосредственной близости от места трагедии. В церкви работает священник, который готов ответить на вопросы прихожан. Желающие могут расписаться в книге соболезнований.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Широкая солидарность "Вы продолжаете жить в наших сердцах", - написано на розовом листке бумаги, который жители Берлина положили на асфальт перед заграждением.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Рождественские рынки Берлина закрыты Рождественский рынок на Брайтшайдплац (на фото), ставший местом трагедии, не будет работать по меньшей мере несколько дней. Власти Берлина обратились к организаторам остальных ярмарок в столице Германии с просьбой закрыть их на один день в память о жертвах трагедии, поэтому 20 декабря они не работали.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Ярмарки под усиленной охраной В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Соболезнования со всего мира На месте трагедии сейчас находятся десятки журналистов. Новость о теракте в немецкой столице всколыхнула весь мир. Лидеры многих стран и международных организаций резко осудили произошедшее в Берлине. Действующий президент США Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, а также пообещал оказать Германии помощь в расследовании преступления.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Тема номер один в соцсетях Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Меркель: "Мы хотим жить свободно и открыто" Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь Усиленные меры безопасности Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции. Автор: Александра Елкина

