 Произведения искусства хотят вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2019

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Россия

Произведения искусства хотят вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих

На парламентские слушания, посвященные концепции нового законопроекта "О культуре", были приглашены 265 деятелей искусства, руководителей вузов, политиков и специалистов по экономике культуры.

Школьницы перед картиной В.И. Сурикова Утро стрелецкой казни в Третьяковской галерее.

Школьницы перед картиной В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" в Третьяковской галерее.

Уголовная ответственность за оскорбление общества и чувств верующих не должна распространяться на авторов театральных постановок, произведений изобразительного искусства, кинофильмов и выставок. Это предполагает концепция нового закона "О культуре", обсуждение которой прошло в пятницу, 22 марта, на парламентских слушаниях в Госдуме РФ.

В частности, в документе указано, что "содержание литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, произведений изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставок музеев, произведений киноискусства, демонстрируемых в киноклубах и синематеках, не подлежит квалификации как "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", о которых идет речь в Уголовном кодексе РФ.

Контекст

По данным ежегодного исследования Microsoft, Россия занимает 19-е из 22 мест в индексе цифровой культуры DCI. Россияне на 20% чаще сталкиваются с оскорблениями в интернете, чем в среднем по миру. (06.02.2019)

В течение всего 2019 года в Германии проходят "Russian Seasons" - масштабная культурная акция, деньги на которую нашлись в госбюджете РФ. В том, кому и зачем нужны "Русские сезоны", разбиралась Анастасия Буцко. (19.02.2019)

При этом понятие "культура", как отмечает "Интерфакс", трактуется в концепции проекта закона как "то, что формирует и транслирует особый цивилизационный код нации", а культурная деятельность выводится за рамки правового регулирования социальной сферы.

Концепция разрабатывается по поручению Путина

Концепция законопроекта о культуре разрабатывается рабочей группой, созданной по поручению президента РФ Путина. В нее вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры России, а также представители администрации президента, аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала разработку соответствующего законопроекта "своего рода сверхзадачей" для ее ведомства. Предполагается, что новый закон "О культуре" будет принят к концу 2019 года.

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    Автор: Наталия Королева


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