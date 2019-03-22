Произведения искусства хотят вывести из-под статьи об оскорблении чувств верующих

Уголовная ответственность за оскорбление общества и чувств верующих не должна распространяться на авторов театральных постановок, произведений изобразительного искусства, кинофильмов и выставок. Это предполагает концепция нового закона "О культуре", обсуждение которой прошло в пятницу, 22 марта, на парламентских слушаниях в Госдуме РФ.
В частности, в документе указано, что "содержание литературных и музыкальных произведений, театральных постановок, произведений изобразительного искусства, визуальных искусств, экспозиции и выставок музеев, произведений киноискусства, демонстрируемых в киноклубах и синематеках, не подлежит квалификации как "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", о которых идет речь в Уголовном кодексе РФ.
При этом понятие "культура", как отмечает "Интерфакс", трактуется в концепции проекта закона как "то, что формирует и транслирует особый цивилизационный код нации", а культурная деятельность выводится за рамки правового регулирования социальной сферы.
Концепция разрабатывается по поручению Путина
Концепция законопроекта о культуре разрабатывается рабочей группой, созданной по поручению президента РФ Путина. В нее вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры России, а также представители администрации президента, аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала разработку соответствующего законопроекта "своего рода сверхзадачей" для ее ведомства. Предполагается, что новый закон "О культуре" будет принят к концу 2019 года.
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Автор: Наталия Королева