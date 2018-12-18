 Продлен арест главе карельского ″Мемориала″ Юрию Дмитриеву | Новости из Германии о России | DW | 18.12.2018

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Россия

Продлен арест главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

Глава карельского "Мемориала", обвиняемый в насильственных сексуальных действиях, останется под арестом до 25 марта. Дмитриев не признает вины по всем пунктам обвинения.

Российский историк Юрий Дмитриев

Петрозаводский городской суд во вторник, 18 декабря, продлил до 25 марта арест главе карельского "Мемориала", российскому историку Юрию Дмитриеву. Подсудимый не признает своей вины, сообщил во вторник, 18 декабря, адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Контекст

Несколько сотен человек приехали на место сталинских репрессий, чтобы почтить память убитых, выразить поддержку Юрию Дмитриеву и предотвратить попытки переписать историю. (06.08.2018)

Что в Карелии, что в Чечне - закон в России одинаково не может никого защитить. Повторный арест историка Юрия Дмитриева это доказывает, считает Иван Преображенский. (28.06.2018)

1 июня началось слушание дела Юрия Дмитриева, краеведа из Карелии, обвиняемого в распространении порнографии. Дмитриев и его адвокат, отвергая все обвинения, говорят о политической подоплеке дела. (01.06.2017)

Суд Медвежьегорска арестовал до 27 ноября по обвинению в педофилии историка Сергея Колтырина, соратника Юрия Дмитриева. (03.10.2018)

Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей что выводы суда первой инстанции "не соответствуют фактическим материалам дела". Дмитриев обвинялся по делу о разврате и изготовлении порнографии. (14.06.2018)

По его словам, на судебном заседании представители обвинения зачитали несколько томов материалов объединенного уголовного дела. "Обвинение не содержит каких-либо законных доказательств вины Юрия Дмитриева", - заявил защитник историка. Следующее судебное заседание по делу правозащитника назначено на 17 января.

Дела против карельских историков

62-летнего Юрия Дмитриева впервые заключили под стражу в декабре 2016 года : его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Позже добавилось обвинение в незаконном хранении оружия. 27 января 2018 года он был освобожден под подписку о невыезде. В апреле суд признал его виновным лишь в хранении оружия, оправдав по другим пунктам, и приговорил к 2,6 года лишения свободы с учетом отбытого срока.

Но 14 июня карельский Верховный суд после протеста прокуратуры отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение, а 27 июня Дмитриев вновь был задержан и повторно помещен под арест. Против него было заведено новое уголовное дело по обвинению в насильственных сексуальных действиях.

В "Мемориале" Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору. "Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным.

В октябре суд в Карелии по обвинению в педофилии арестовал историка Сергея Колтырина, работавшего вместе с Дмитриевым на раскопках в Сандармохе. "Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева", - заявил он в интервью "Новой газете".

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Как режим Кадырова мстит Титиеву

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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Дело Юрия Дмитриева на сайте правозащитного центра "Мемориал"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как режим Кадырова мстит Титиеву  

Проекты правозащитника Пономарева оказались под угрозой закрытия  

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"  

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