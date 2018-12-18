Продлен арест главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву

Глава карельского "Мемориала", обвиняемый в насильственных сексуальных действиях, останется под арестом до 25 марта. Дмитриев не признает вины по всем пунктам обвинения.
Петрозаводский городской суд во вторник, 18 декабря, продлил до 25 марта арест главе карельского "Мемориала", российскому историку Юрию Дмитриеву. Подсудимый не признает своей вины, сообщил во вторник, 18 декабря, адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
По его словам, на судебном заседании представители обвинения зачитали несколько томов материалов объединенного уголовного дела. "Обвинение не содержит каких-либо законных доказательств вины Юрия Дмитриева", - заявил защитник историка. Следующее судебное заседание по делу правозащитника назначено на 17 января.
Дела против карельских историков
62-летнего Юрия Дмитриева впервые заключили под стражу в декабре 2016 года : его обвинили в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Позже добавилось обвинение в незаконном хранении оружия. 27 января 2018 года он был освобожден под подписку о невыезде. В апреле суд признал его виновным лишь в хранении оружия, оправдав по другим пунктам, и приговорил к 2,6 года лишения свободы с учетом отбытого срока.
Но 14 июня карельский Верховный суд после протеста прокуратуры отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение, а 27 июня Дмитриев вновь был задержан и повторно помещен под арест. Против него было заведено новое уголовное дело по обвинению в насильственных сексуальных действиях.
В "Мемориале" Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном Бору. "Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным.
В октябре суд в Карелии по обвинению в педофилии арестовал историка Сергея Колтырина, работавшего вместе с Дмитриевым на раскопках в Сандармохе. "Я боюсь за свой музей. Я боюсь судьбы Дмитриева", - заявил он в интервью "Новой газете".
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