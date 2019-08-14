Продается храм. Недорого (фото)

Альтена • Эта бывшая католическая церковь Святого Павла, возведенная в 1925 году, находится в небольшом городе Альтена в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Районная община, которой она принадлежала, была распущена в 2005 году, после чего храм был профанирован и уже много лет пустует. Сейчас принято решение выставить бывшую церковь, два других здешних здания и земельный участок площадью 3000 квадратных метров на продажу через аукцион, который состоится в середине сентября в Кельне. Стартовая цена - 99 тысяч евро.

Как сообщает агентство dpa, договор купли-продажи будет предусматривать ограничения для будущих владельцев. В частности, в здании нельзя будет разместить казино, бордель или какое-либо другое увеселительное заведение. В качестве покупателей также не могут выступать нехристианские религиозные общины и организации.

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Новая жизнь немецких церквей



Новая жизнь немецких церквей Океанографический музей Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде, являющийся образцом северо-германской готики, - один из старейших на побережье Балтийского моря. Он был основан в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях размещается экспозиция Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, закрывшихся из-за сокращения числа прихожан.

Новая жизнь немецких церквей Скалолазный центр Высокие потолки и наличие обширного свободного пространства, - что еще нужно для оборудования скалолазного центра! Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе подошла для этого идеально. Так что теперь преобразованный в скалодром храм божий никогда не пустует.

Новая жизнь немецких церквей Ресторан и коктейль-бар Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее преобразовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей тут просто нет отбоя. Столик необходимо бронировать за несколько дней до посещения.

Новая жизнь немецких церквей Концертный зал Около 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) превратилась в роскошный концертный зал. Он рассчитан на 850 человек. Без малого 16 миллионов евро инвестировано в переоборудование бывшего храма божьего.

Новая жизнь немецких церквей Жилой дом А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.

Новая жизнь немецких церквей Библиотека и музей музыкальных инструментов Хорошо сохранившийся монастырь Святого Магнуса, возведенный в баварском Фюссене в период с IX по XVIII века, является примером различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Это одна из главных местных достопримечательностей. Сегодня в нем располагаются библиотека и музей, где выставлена коллекция лютен и скрипок, изготовленных мастерами Фюссена.

Новая жизнь немецких церквей Музей монастырской культуры Пять с половиной веков насчитывает история Дальхаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало бед и преобразований, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открылся уникальный Музей монастырской культуры. В числе прочего, посетители могут ознакомиться со старинными рецептами пива и осмотреть хорошо сохранившуюся монастырскую пивоварню.

Новая жизнь немецких церквей Арт-галерея Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал, купив для этого "Часовню Бёма". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бёма в городке Хюрт под Кельном.

Новая жизнь немецких церквей Музейная экспозиция У бывшей монастырской церкви в саксонском Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании расположилась экспозиция городского музея, где представлены произведения живописи и старинные надгробные памятники. Автор: Наталия Королева



Колокольни для туристов

Колокольни для туристов Как на ладони В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!

Колокольни для туристов Ульмский собор Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней в мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.

Колокольни для туристов Кельнский собор Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.

Колокольни для туристов Гамбургский "Михель" В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.

Колокольни для туристов Мемориала Святого Николая в Гамбурге Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.

Колокольни для туристов Церковь Святого Петра в Гамбурге Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.

Колокольни для туристов Берлинский собор В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.

Колокольни для туристов Французский собор в Берлине На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.

Колокольни для туристов Франкфуртский собор По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.

Колокольни для туристов Церковь Святого Петра в Мюнхене Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!

Колокольни для туристов Дрезденская Фрауэнкирхе В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.

Колокольни для туристов Храм Святого Петра в Любеке В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.

Колокольни для туристов Мариенкирхе в Штральзунде Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.

Колокольни для туристов Бременский собор Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.

Колокольни для туристов Шпайерский собор Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.

Колокольни для туристов Фрайбургский собор Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.

Колокольни для туристов Магдебургский собор Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).

Колокольни для туристов Храм Святого Андрея в Хильдесхайме В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.

Колокольни для туристов Церковь Святого Духа в Гейдельберге Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.

Колокольни для туристов Церковь Святого Фомы в Лейпциге Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.

Колокольни для туристов Храм Святого Эгидия в Эрфурте Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия. Автор: Максим Нелюбин



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