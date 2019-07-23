Прогулка по Берлину (видео)

Как провести выходные дни в Берлине? Репортер DW живет в этом городе и решила дать пару советов туристам.
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