Прогнозы: Макрон побеждает во втором туре выборов во Франции

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Согласно первым прогнозам, во втором туре президентских выборов во Франции победу одерживает Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали более 57 процентов избирателей.
Во Франции в воскресенье, 24 апреля, состоялся второй тур президентских выборов. Согласно прогнозам, предоставленным социологическими институтами после закрытия последних участков, действующий глава государства Эмманюэль Макрон одержал победу, получив поддержку 57,6-58,2 процента избирателей. За его соперницу - председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - проголосовали 41,8-42,4 процента пришедших на выборы.
Явка избирателей в решающем туре выборов к 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила 63,2 процента, сообщило министерство внутренних дел страны. Это более чем на два процентных пункта ниже, чем за аналогичный период на выборах в 2017 году.
По итогам первого тура выборов президента Франции, прошедшего 10 апреля, Макрон опередил Ле Пен почти на четыре процента, набрав чуть более 27 процентов голосов. На третьем месте в гонке оказался лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержал каждый пятый избиратель. Представители традиционных партий - социалисты и консерваторы - потерпели историческое фиаско. Явка составила 73,7 процента избирателей.
Опросы общественного мнения в последние дни также указывали на победу 44-летнего Макрона в президентских выборах, хотя степень его отрыва от 53-летней Ле Пен существенно варьируется. Во время последних теледебатов перед днем голосования, прошедших 21 апреля, Макрон остался фаворитом предвыборной гонки. Наблюдатели, однако, предупреждают, что высокий процент воздержавшихся от голосования сократит разрыв между этими двумя кандидами. В 2017 году, когда Макрон и Ле Пен уже соперничали за пост президента, примерно 25 процентов избирателей не участвовали в голосовании, что стало самой низкой явкой на президентских выборах во Франции с 1969 года.
Многое на выборах в этом году также зависит от того, за кого проголосовали избиратели левой партии Меланшона, из-за которых Ле Пен могла даже не пройти во второй тур. Меланшон призвал не отдавать голоса правым во втором туре выборов. Но он и не высказался прямо о том, кого необходимо было поддержать.
На карту поставлено как будущее Франции, так будущее Европы. Макрон обещает реформы и более плотную интеграцию в ЕС. Ле Пен хочет сконцентрироваться на защите национальных интересов.
В ходе дебатов Ле Пен заявила, что в случае победы воплотит в жизнь спорную политику запрета на ношение мусульманских женских головных уборов в общественных местах, назвав их "униформой, навязанной исламистами". Лидер "Национального объединения" также поклялась положить конец "анархической и массовой" иммиграции во Францию, утверждая, что эта тенденция усугубляет преступность, которая, по словам ультраправого политика, становится "невыносимой" для жителей страны. Макрон предостерег Ле Пен от развязывания "гражданской войны".
Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на пять лет. Если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится второй тур. Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд. Победа Макрона сделает его первым президентом Франции, переизбравшимся на второй срок со времен Жака Ширака в 2002 году.
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