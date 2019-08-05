Проворные и прыткие обитатели немецких ландшафтов (фото)

Киль • По-немецки их называют "заборными ящерицами" (Zauneidechsen). По-русски же они - ящерицы прыткие, проворные или же просто - обыкновенные. В Германии и многих других странах Европы их популяции находятся под сильной угрозой - в отличие от России, где они достаточно широко распространены. Эти ящерицы способны отбрасывать хвост для защиты, который затем заново вырастает, а также могут резко менять направление движения.

Европейский союз финансирует проекты по сохранению этого вида. Один из них осуществляется в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Ящериц здесь разводят в специальном террариуме под открытым небом, а затем в трехнедельном возрасте выпускают на свободу, - всего около полутора сотен в год.

Причем не просто выпускают. Предварительно в этой федеральной земле на полуострове Хольнис и еще в двух других местах для них попытались воссоздать подходящую среду обитания, а именно - природный ландшафт, где есть достаточно места, чтобы ящерицы могли спокойно греться на солнце и откладывать яйца. В начале этой недели как раз снова пришел черед продемонстрировать прыткость и проворность, почувствовав воздух свободы.

Смотрите также:

Красота, которая затягивает

Немецкие болота Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

Немецкие болота Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

Немецкие болота Болото около города Букков (Бранденбург)

Немецкие болота Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

Немецкие болота Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии

Немецкие болота Голубика (нем. Rauschbeeren), шикша (нем. Krähenbeeren), клюква (нем. Moosbeeren) и брусника (нем. Preiselbeeren), собранные на болоте в Рудных горах (Саксония) на границе Германии и Чехии

Немецкие болота Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

Немецкие болота Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)

Немецкие болота Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

Немецкие болота Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

Немецкие болота Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

Немецкие болота Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

Немецкие болота Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

Немецкие болота Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг) Автор: Максим Нелюбин



Как немцы помогают путешествовать лягушкам

Лягушки-путешественницы На территории Германии встречается около двадцати видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. В марте-апреле, как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, они дружно направляются для нереста к родным водоемам. Однако во многих местах на пути их сезонной миграции оказываются дороги.

Лягушки-путешественницы Полностью избежать попадания этих путешественниц под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих по весне на асфальте. Одними такими знаками дело не ограничивается. Ставят их не только ради спасения жаб и лягушек. Наезд на них, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу машины и закончится аварией.

Лягушки-путешественницы Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость. Какие меры еще предпринимаются? Согласно законам, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью.

Лягушки-путешественницы Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно полсотни метров. Лучше всего их следует прокладывать с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.

Лягушки-путешественницы Ответственность за них несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а туннели не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов. В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение на них могут ограничить или перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела.

Лягушки-путешественницы Во многих опасных местах на помощь амфибиям приходят добровольцы из экологических организаций, например, немецкого объединения NABU. Этот снимок сделан в Рурской области под Эссеном. Туннеля здесь нет, а заграждение поставлено временное.

Лягушки-путешественницы Следуя вдоль сетки, лягушки попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах их затем переносят на другую сторону. Называют все это шуточно "жабьими такси" (Krötentaxi).

Лягушки-путешественницы Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий, а данные размещают в интернете. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. На фотографии - эксперт NABU Йорг Доровски (Jörg Dorowski) и пара обыкновенных жаб.

Лягушки-путешественницы В программе по защите амфибий немецкого объединения NABU по всей Германии сейчас участвует около четырехсот общественных групп.

Лягушки-путешественницы Отметав икру, лягушки отправляются в обратный путь. Вскоре в этих водоемах появятся первые головастики. Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"