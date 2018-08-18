 Проводящий сухую голодовку Сергей Удальцов госпитализирован | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2018

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Россия

Проводящий сухую голодовку Сергей Удальцов госпитализирован

Координатор движения "Левый фронт", арестованный на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов, проводит сухую голодовку с 15 августа.

Сергей Удальцов (фото из архива)

Находящийся под административным арестом координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов был госпитализирован на пятые сутки сухой голодовки. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщается в микроблоге Удальцова в Twitter.

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"В нашем присутствии врач померил ему давление, взял экспресс-анализ крови на сахар и принял решение о необходимости срочной госпитализации", - сообщил ТАСС представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Голодовка протеста

Сергей Удальцов был задержан 14 августа. По словам самого Удальцова, в ОВД его ознакомили с протоколом о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля. В тот же день координатор "Левого фронта" был арестован на 30 суток.

Удальцов считает эти обвинения надуманными, заявила его супруга. В связи с этим активист объявил голодовку "протеста против антинародной пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста".

Требование отставки правительства и референдума

28 июля в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный с властями митинг против пенсионной реформы. Главными требованиями Удальцова на митинге были отставка правительства, приостановка принятия закона о повышении пенсионного возраста и проведение по этому вопросу референдума.

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