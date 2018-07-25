Проверка безопасности - турецкое оружие против несогласных

В Турции на госпредприятиях перед наймом сотрудника проводят "проверку безопасности". Если человек ее не проходит, работу он не получает. Таких людей в Турции все больше.
"Ты получаешь высшее образование и ищешь работу, но напрасно. Порой уже и работать в медицине не хочется", - говорит 26-летний курд, который общается с DW на правах анонимности. В прошлом году молодой человек после окончания вуза получил допуск на работу врачом - однако, наряду с сотнями других жителей Турции, он не может найти рабочего места, так как не прошел проверку безопасности.
Как следует из одного параграфа в декрете о чрезвычайном положении, все претенденты на работу на госпредприятиях должны пройти подобную проверку. Для многих это фактически означает запрет на работу в бюджетных организациях. И даже некоторые частные компании до приема на работу проводят подобные проверки, хотя за частниками и закреплено право самостоятельно принимать решение о найме претендента. Однако количество тех, кто не проходит проверку и все-таки получает работу, очень невелико.
Быть в Турции курдом и/или левым - чревато
О неудачном для себя результате проверке безопасности 26-летний врач узнал из официального письма, который он получил, ожидая в декабре решения о приеме на работу. "Такого исхода я не предполагал. Я не прохожу ни по одному делу, на мне не висят никакие штрафы. Я не совершал никаких нарушений. Помимо этого, я не состою ни в каких обществах", - говорит курд.
Он рассказывает, что друзья, с которыми он учился вместе и которые, как и он, не могут найти работу, либо курды по национальности, либо левые по взглядам. Либо, как сам собеседник DW, - и то, и другое.
Многие из тех, кто не смог получить работу, не захотели обращаться в суд, продолжает рассказ молодой человек. Однако он сам в марте подал жалобу. Суд запросил у полиции и спецслужб информацию о результатах проверки. Однако, что в результате этого выяснилось, собеседнику DW не рассказали, поскольку все сведения "полностью засекречены". И что стало причиной "провала" проверки, молодой врач до сих пор не знает.
Турция стремится "гарантировать жизнь государства"
Министерство здравоохранения Турции также предоставило объяснение в суд. Как следует из документа, который имеется в распоряжении DW, ведомство защищает действия своего правительства. Цель проверок безопасности - "в свете предательской попытки переворота 15 июля 2016 года избежать того, чтобы люди, которые имеют отношения или связи с террористическими организациями, которые представляют опасность для нашей национальной безопасности, работали на госслужбе, а также гарантировать дальнейшую жизнь государства".
Сердар Атаман - адвокат курдского врача. "Нам не дают посмотреть на результаты проверки безопасности, говоря, что это гостайна", - возмущается он. По его словам, власти опираются в своем решении на политические воззрения его родственников, или на действия самого молодого человека, которые не являются незаконными К примеру, отказ аргументирован тем, что его отец входит в левую партию Партию труда (EMEP), а сам недавний выпускник участвовал в демонстрациях прокурдской Партии демократии народов (HDP), которую обвиняют в терроризме. "К сожалению, суд принял эти доводы. Проверки безопасности проводились самовольно, у них нет правового фундамента", - говорит адвокат.
Государство создало оруэлловский мир
Илкер Акджасой работает в профсоюзе работников образования и науки. Он рассказывает, что результаты проверок безопасности обычно сообщаются "фигурантам" в устной форме. Но это незаконно. Как говорит активист, у людей самовольно отнимают право на работу.
"Речь не о том, что кто-то несет наказание за определенное нарушение. Просто говорят: человек имеет связи с террористической организацией. Все передается на словах, нет никаких документов. Это демонстрирует менталитет государства, поскольку нет ни правовых оснований (для проверок. - Ред.), ни подотчетности", - полагает Акджасой.
Сотрудник кадрового отдела одного из государственных университетов, также не пожелавший назвать свое имя, рассказывает, что проверки безопасности проводятся все чаще и в академических кругах. "Расследования, которые раньше длились до двух месяцев, сейчас занимают 15-20 дней", - говорит он. При этом для него "проверка безопасности" однозначно означает слежку спецслужб. "Я бы никогда не подумал, что государство создаст такой оруэлловский мир. Но мы видим, что оно обладает подробной информацией, кто где был", - говорит сотрудник университета.
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