Провал сборной Германии на ЧМ-2018: вопросы (пока) без ответов

Фиаско сборной Германии на чемпионате мира может привести к отставке главного тренера Йоахима Лёва. Эксперты критикуют как его лично, так и игроков. Финансовые потери также существенны.
В четверг, 28 июня, сборная Германии, сенсационно провалившая футбольный чемпионат мира-2018, приземлилась в аэропорту Франкфурта. После поражения в Казани от команды Южной Кореи (0:2) немецкие спортсмены, сложившие полномочия чемпионов мира, прибыли в Подмосковье, где переночевали на базе в Ватутинках, а затем стали паковать чемоданы.
В официальном "Твиттере" сборной Германии уже появилось обращение к болельщикам. "Мы точно так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проходит только раз в четыре года, и у нас были на него большие планы. К сожалению, мы не сыграли как чемпионы мира. Наш вылет - заслуженный, как бы горько это ни было", - написано в сообщении.
Последствия провала на ЧМ для тренера немецкой сборной Йоахима Лёва
Разговоры о будущем немецкого футбола, игроков сборной и ее тренера Йоахима Лёва (Joachim Löw) начались сразу же после матча. Сам Лёв после нокаута в Казани попросил время на раздумья. "Обсуждать, как действовать дальше, нужно в спокойном состоянии", - сказал он.
Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) снял с себя ответственность за случившееся. Он скорее ожидает ответов от Лёва и менеджера команды Оливера Бирхофа (Oliver Bierhoff). "Это не задача президента (футбольного союза. - Ред.) анализировать вылет команды. Для этого есть спортивное руководство", - заявил Гриндель. По его словам, ответственные лица отчитаются, после чего будет принято решение о последствиях.
Еще до начала ЧМ-2018 Гриндель продлил контракт с 58-летним Лёвом до следующего мирового первенства, которое пройдет в 2022 году в Катаре. Руководство DFB видело в Лёве "наиболее подходящего кандидата" для перехода от золотого состава чемпионов мира-2014 к новому поколению игроков, которые добились успеха на Кубке конфедераций в 2017 году.
Однако после фиаско в России все будет, по словам Бирхофа, переосмыслено. На чемпионатах мира Германия доныне ни разу не оступалась на групповом этапе - хотя на европейских первенствах такое случалось уже трижды (в 1984, 2000 и 2004 годах), в результате чего главные тренеры сборной каждый раз лишались своих постов. Однако маловероятно, что DBF уволит Йоахима Лёва. Скорее, сам Лёв подаст в отставку - недаром после матча с Южной Кореей он заявил, что несет ответственность за результат команды. При этом решение о будущем тренера бундестим не будет приниматься непосредственно после прилета команды из России, заявил Райнхард Гриндель. По его словам, беседа с Лёвом будет проведена в ближайшие дни.
За провал критикуют и Лёва, и игроков сборной
И хотя высказываний об отставке нынешнего главного тренера хватает, звучат и другие мнения. Чемпион Европы 1980 года Бернд Шустер (Bernd Schuster) заявил, что не верит в конец эпохи Йоахима Лёва, который обладает "достаточным кредитом доверия". "Лёв продолжит свою работу. Дальше не будет ничего, кроме того, что в сентябре все начнется заново", - заявил Шустер, имея в виду стартующий осенью отборочный турнир к Евро-2020.
"Выбор состава, который сделал Йоахим Лёв, должен быть подвергнут сомнению", - заявил еще один знаменитый в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус (Lothar Matthäus). Он полагает, что сборной Германии не хватало ряда игроков с определенными навыками. Однако если Лёва, по мнению Маттеуса, "справедливо критикуют", а чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Пауль Брайтнер (Paul Breitner) считает, что у тренера не было ни основного состава, ни плана на игру, есть и те, кто поддерживает специалиста.
Бывший главный тренер сборной Берти Фогтс (Berti Vogts) верит в то, что Лёв сумеет осуществить смену поколений. "Я исхожу из того, что DFB должен расстаться со многими игроками. Они не заслужили в будущем играть за национальную команду. Это недостойно немецкой сборной, - заявил Фогтс журналистам. - Надеюсь, ответственные лица увидели, кто не должен более входить в состав команды".
"В команде царил полный хаос, - отметил Пауль Брайтнер. - Я не видел никого, кто бы попытался вывести команду из летаргического сна". Брайтнер также опасается далеко идущих последствий и для чемпионата Германии. По его мнению, вскоре может начаться "безжалостный" разговор о "сытых профи, которым больше ничего не надо".
Финансовые убытки для DFB и игроков
Преждевременный вылет немецкой сборной обернется и финансовыми последствиями. DFB получит от Международной федерации футбола (ФИФА) лишь 6,7 миллиона евро из общего призового фонда в 338 миллионов. Дополнительно будет перечислено 1,3 миллиона евро за подготовку к турниру. При этом за достижение каждой последующей стадии чемпионата команды будут получать все больше и больше денег, а чемпион заработает в общей сложности более 32 миллионов. Пока неясно и то, какой суммы спонсорских денег недосчитается Немецкий футбольный союз.
Но денег недополучит не только DFB - после бесславной игры в России премий не получат ни футболисты, ни тренерский штаб. За выход в четвертьфинал каждый из игроков получил бы 75 тысяч евро, за полуфинал - 125 тысяч, за третье место - 150 тысяч, за участие в финале - 200 тысяч, а в случае защиты титула - 350 тысяч евро. В 2014 году, когда сборная ФРГ стала чемпионом мира, премии были ниже - тогда каждый игрок сборной получил по 300 тысяч евро.
Смотрите также: