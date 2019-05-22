Провал законопроекта о выборах в Раду: первая неудача Зеленского

На внеочередном заседании Верховной рады Украины, созванном в среду, 22 мая, по просьбе президента Владимира Зеленского, депутаты заблокировали рассмотрение президентского законопроекта "О выборах народных депутатов Украины". Он предусматривал переход от нынешней пропорционально-мажоритарной избирательной системы к исключительно пропорциональной с закрытыми партийными списками, а также снижение для партий проходного барьера в парламент с пяти до трех процентов. Эксперты ожидают, что выборы нового состава парламента 21 июля состоятся по старому избирательному закону.

Провал инициативы Зеленского

За внесение в повестку дня Рады президентского законопроекта об изменении избирательной системы проголосовали лишь 92 депутата при необходимых 226. Перед этим, во время дискуссий в ожидании раздачи текста законопроекта депутатам, лидеры только двух парламентских фракций поддержали президентскую инициативу. Ими стали Олег Березюк от "Самопомощи" и Юлия Тимошенко от фракции партии "Батькивщина". Остальные председатели фракций и депутатских групп высказалась против.

Депутаты Рады отвергли инициативу президента по изменению избирательной системы

Большинство депутатов приветствовали переход к исключительно пропорциональной избирательной системе, но выборы по закрытым партийным спискам все единодушно называли неприемлемыми и противоречащими рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы "За демократию через право".

Живучая мажоритарка

Как пояснила в интервью DW председатель правления общественной инициативы "Опора" Ольга Айвазовская, Венецианская комиссия действительно еще в 2013 году рекомендовала Украине перейти к выборам по открытым партийным спискам. "Избирательная система по закрытым спискам способствует коррупции. Это коррупция элитарного уровня, когда материально или политически мотивируется руководство политических партий", - полагает Айвазовская.

Эксперты ожидают, что выборы в Раду пройдут по старому закону

Не менее рискованной с точки зрения коррупции остается и мажоритарная система, при которой, по выражению Айвазовской, "работают не совсем чистые технологии, и наблюдается подкуп избирателей".

Эксперт напомнила, что, согласно европейским стандартам, меньше чем за год до голосования в избирательный закон можно вносить только процедурные изменения. Но парламент уже распущен указом президента, и внеочередные выборы назначены Зеленским на 21 июля. А значит, окно возможностей для реформы избирательного законодательства, по мнению Айвазовской, откроется только после избрания нового состава парламента.

Мотивация украинских политиков

Тем временем команда приведенного к присяге 20 мая президента Украины не оставляет надежд на достижение компромисса с еще нынешним составом парламента. Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил журналистам, что консультации с депутатами продолжатся. Он полагает, что время для выработки общего решения еще есть.

Однако председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден, что в случае официальной публикации в четверг, 23 мая, президентского указа о роспуске парламента конституционные основания для изменений закона о выборах автоматически исчезают. Ведь Основной закон Украины запрещает манипуляции с избирательной системой во время выборной кампании.

Эксперты прогнозируют выборы по старым правилам

Почему же депутаты, массово заявлявшие о необходимости обновления избирательного законодательства, не воспользовались последним шансом и не захотели 22 мая изменить закон о выборах?

Алексей Кошель считает, что дискуссия об избирательной модели рассматривалась президентом, парламентскими фракциями и лидерами депутатских групп "исключительно в формате политической выгоды".

По словам эксперта, все стороны искали ответы лишь на вопросы о том, как скорее провести выборы, чтобы не снизился их рейтинг; как не допустить к выборам конкурентов, либо, наоборот, протащить своих ставленников путем манипуляций с избирательным барьером.

"Иллюстрацией этого стало и то, что никто даже не поднял вопрос об ограничении средств партий на политическую рекламу. Всех интересовал только выгодный или невыгодный проходной барьер, а также выгодная или невыгодная им избирательная система", - заметил Кошель.

Как пример он привел норму о снижении проходного барьера с пяти до трех процентов, заложенную в президентском законопроекте. Кошель назвал ее своего рода "взяткой для малых политических партий". "Дробление оппозиции в условиях уменьшения проходного барьера может подыграть новоизбранному президенту и привести к тому, что партия Зеленского "Слуга народа" получит единоличное большинство в парламенте", - подвел итог эксперт.

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