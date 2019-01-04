Пробки на дорогах и отмены авиарейсов из-за снегопада в Баварии и Австрии

Из-за лавин и гололеда на юге Баварии произошло несколько смертельных случаев. В аэропортах Мюнхена и австрийского Иннсбрука задерживаются и отменяются рейсы.
На юге Баварии в воскресенье, 6 января, продолжаются сильные снегопады, которые начались несколько дней назад. Ожидается, что высота снежного покрова достигнет 30-50 сантиметров. Немецкая метеорологическая служба объявила красный уровень опасности из-за непогоды (третий по четырехбальной шкале) и предостерегает от заторов на дорогах и падения деревьев под грузом снега. В предальпийских регионах возможен сход лавин.
Мюнхенский аэропорт предупреждает, что непогода может привести к задержкам и отменам рейсов, и рекомендует пассажирам перед вылетом уточнить информацию у авиаперевозчика. По данным информагентства dpa, 5 января из-за снегопадов были отменены 130 вылетов, еще 220 рейсов задержались более чем на час.
Смертельные случаи в Баварии и непогода в Австрии
Из-за непогоды уже произошло несколько смертельных случаев. Так, в районе города Берхтесгаден на границе с Австрией погибла 20-летняя туристка, которую накрыло лавиной. В другой части Верхней Баварии, около города Бад Тёльц, 19-летний молодой человек погиб в результате столкновения машин, произошедшего из-за гололеда. Еще двое находятся после ДТП в тяжелом состоянии.
В Австрии также продолжаются снегопады с сильным ветром. Метеорологи объявили повышенный уровень угрозы схода лавин. Аэропорт альпийского города Иннсбрука предупреждает о большом числе отмен и опозданий рейсов. Из-за непогоды перекрыты дороги, закрыты горнолыжные станции.
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