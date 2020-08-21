 При чем тут дети? Фразеологизмы в немецком языке | Учеба и работа в Германии | DW | 07.02.2022

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Учеба и карьера

При чем тут дети? Фразеологизмы в немецком языке

Немцы часто упоминают детей, когда говорят о том, что с ними совсем не связано. Популярные фразеологизмы - в галерее DW.

  • Качели

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Выражение "Wir werden das Kind schon schaukeln" на самом деле не имеет никакого отношения ни к качелям, ни к колыбели, хотя общий посыл - тоже успокаивающий. Тот, кто использует этот фразеологический оборот, уверен, что все будет хорошо.

  • Ванна с младенцем

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Немецкий фразеологический оборот "das Kind mit dem Bad ausschütten" означает опрометчивый поступок, который был совершен слишком поспешно.

  • Гравюра. Колодец

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Тот, кто говорит, что ребенок упал в колодец ("Das Kind ist in den Brunnen gefallen"), имеет ввиду, что ситуацию уже не спасти.

  • Дети в машине

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    В немецком есть выражение "Mit Kind und Kegel". Это значит, что все - в сборе: дети, домашние животные. И все чемоданы, конечно. Можно отправляться в путешествие!

  • Мужчина с ребенком на руках

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Фразеологизм "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" означает, что если человек чему-то не научился в детстве, то уже вряд ли хорошо это освоит во взрослой жизни.

  • Мужчина играет в железную дорогу

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    "Das Kind im Manne" - это цитата из романа Фридриха Ницше "Так говорил Заратустра": "Женщина понимает детей лучше мужчины, но в мужчине детского больше, чем в женщине. В настоящем мужчине всегда сокрыто дитя, которое хочет играть".

  • Дева Мария

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Когда успех приходит внезапно, в разговорном немецком часто используется фразеологизм "wie die Jungfrau zum Kinde". То есть трудно найти объяснение. Это выражение отсылает к рождению младенца Иисуса девой Марией. Трудно найти объяснение.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Елена Калугина


  • Качели

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Выражение "Wir werden das Kind schon schaukeln" на самом деле не имеет никакого отношения ни к качелям, ни к колыбели, хотя общий посыл - тоже успокаивающий. Тот, кто использует этот фразеологический оборот, уверен, что все будет хорошо.

  • Ванна с младенцем

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Немецкий фразеологический оборот "das Kind mit dem Bad ausschütten" означает опрометчивый поступок, который был совершен слишком поспешно.

  • Гравюра. Колодец

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Тот, кто говорит, что ребенок упал в колодец ("Das Kind ist in den Brunnen gefallen"), имеет ввиду, что ситуацию уже не спасти.

  • Дети в машине

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    В немецком есть выражение "Mit Kind und Kegel". Это значит, что все - в сборе: дети, домашние животные. И все чемоданы, конечно. Можно отправляться в путешествие!

  • Мужчина с ребенком на руках

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Фразеологизм "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr" означает, что если человек чему-то не научился в детстве, то уже вряд ли хорошо это освоит во взрослой жизни.

  • Мужчина играет в железную дорогу

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    "Das Kind im Manne" - это цитата из романа Фридриха Ницше "Так говорил Заратустра": "Женщина понимает детей лучше мужчины, но в мужчине детского больше, чем в женщине. В настоящем мужчине всегда сокрыто дитя, которое хочет играть".

  • Дева Мария

    Фразеологизмы в немецком языке

    Интересные фразеологизмы

    Когда успех приходит внезапно, в разговорном немецком часто используется фразеологизм "wie die Jungfrau zum Kinde". То есть трудно найти объяснение. Это выражение отсылает к рождению младенца Иисуса девой Марией. Трудно найти объяснение.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Елена Калугина


   

Контекст

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Фразеологизмы в немецком языке

Немцы часто упоминают детей, когда говорят о том, что с ними совсем не связано. В каких ситуациях используются такие выражения, рассказываем в нашей галерее.  

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