 При протестах в столице Албании произошли столкновения с полицией | Новости из Германии о Европе | DW | 17.03.2019

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Европа

При протестах в столице Албании произошли столкновения с полицией

Полиция применила водометы против участников антиправительственных протестов в Тиране. Демонстранты, требуя справедливых выборов и отставки главы албанского правительства, пытались прорваться в здание парламента.

Протесты в столице Албании 16 марта 2019 года

Протесты в столице Албании 16 марта 2019 года

Силы безопасности Албании применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые в субботу, 16 марта, попытались прорваться в здание парламента в столице страны Тиране. Протестующие, в свою очередь, стали забрасывать полицейских камнями.

Сторонники оппозиции требовали проведения справедливых выборов и отставки председателя Совета министров Эди Рамы, который занимает свой пост с 2013 года. Оппозиция обвиняет правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя в махинациях на выборах и коррупции, а также в связях с оргпреступностью.

ЕС призвал стороны к диалогу

Посольство Соединенных Штатов в Тиране и делегация ЕС поддержали протестующих, однако предупредили о недопустимости насилия в любой форме. Евросоюз призвал стороны к "диалогу о неотложных реформах", чтобы разрешить политический кризис в преддверии выборов в местные органы власти, намеченных на июнь. "Несмотря на то, что мирный протест является одним из основополагающих столпов демократии, поощрение или проведение насильственных действий, включая уничтожение государственной собственности, незаконно", - говорится в заявлении на странице диппредставительства США в Facebook.

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В конце февраля свыше 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста. Подобное решение "серьезно затрудняет функционирование демократии в Албании, а также влияет на интеграцию страны в ЕС, перспективу которой полностью разделяет 93% албанцев", отмечается в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Евросоюз призвал парламентариев "защищать интересы албанского населения". С июня 2018 года достигнут прогресс "в области судебной реформы, а также в борьбе с организованной преступностью, однако в следующие три месяца предстоит еще многое сделать", подчеркивается в заявлении EEAS.

Албания с населением в 2,9 млн человек входит в число беднейших государств Европы. В 2019 году власти надеются начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.

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    Автор: Александра Ёлкина


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Ссылки в интернете

Заявление посольства США в Тиране

Заявление Европейской службы внешнеполитической деятельности

Аудио- и видеофайлы по теме

Как беженцы обойдут "балканский маршрут"  

Албания открывает архив тайной политической полиции  

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