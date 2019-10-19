 При прорыве дамбы в Красноярском крае пострадали 44 человека | Новости из Германии о России | DW | 21.10.2019

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Россия

При прорыве дамбы в Красноярском крае пострадали 44 человека

Начальник горного участка ООО "Сисим", владеющего прорванной дамбой, полностью признал свою вину и арестован на два месяца. Дамба была возведена незаконно, установил СКР.

Спасатели у места прорыва дамбы в Красноярском крае

Спасатели у места прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября 2019 года

При прорыве дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае пострадали 44 человека. Об этом сообщает в понедельник, 29 октября, холдинг "Сибзолото", в который входит собственник дамбы - ООО " Сисим". Девять из получивших травмы попали в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В результате трагедии погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. Следователи установили, что дамбы были возведены для отвода грунтовых вод без каких-либо разрешительных документов.

Начальник горного участка арестован на 2 месяца

Начальник горного участка Андрей Еганов в ходе допроса полностью признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд в Красноярском крае арестовал его на два месяца - до 18 декабря. Помимо него задержаны также гендиректор "Сисима" и горный мастер, которые свою вину не признали. 

Контекст

Проведены обыски у компании - владельца золотодобывающей артели, у которой прорвало дамбу в Красноярском крае. Ранее собственник дамбы не выполнил требования Ростехнадзора. (19.10.2019)

Экологи и жители Джермука отказываются открыть доступ к месторождению золота в Амулсаре, что в 180 км от Еревана. C места их конфликта с золотодобытчиками и властями Армении - репортаж DW. (11.09.2019)

Сотрудники золотодобывающей артели знали, что в случае прорыва дамбы оказались бы затоплены общежития для рабочих, сообщила судья Железнодорожного районного суда Красноярска Марина Попцова. 

Прорыв дамбы, расположенной в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе, произошел утром 19 октября по местному времени. По данным СКР, он начался с самой верхней дамбы, после чего по цепочке потоком воды были разрушены четыре других гидротехнических сооружения. 21 октября объявлен днем траура по погибшим.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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