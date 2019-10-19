При прорыве дамбы в Красноярском крае пострадали 44 человека

При прорыве дамбы золотодобывающей артели в Красноярском крае пострадали 44 человека. Об этом сообщает в понедельник, 29 октября, холдинг "Сибзолото", в который входит собственник дамбы - ООО " Сисим". Девять из получивших травмы попали в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В результате трагедии погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. Следователи установили, что дамбы были возведены для отвода грунтовых вод без каких-либо разрешительных документов.

Начальник горного участка арестован на 2 месяца

Начальник горного участка Андрей Еганов в ходе допроса полностью признал свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. Суд в Красноярском крае арестовал его на два месяца - до 18 декабря. Помимо него задержаны также гендиректор "Сисима" и горный мастер, которые свою вину не признали.

Сотрудники золотодобывающей артели знали, что в случае прорыва дамбы оказались бы затоплены общежития для рабочих, сообщила судья Железнодорожного районного суда Красноярска Марина Попцова.

Прорыв дамбы, расположенной в районе поселка Щетинкино в Курагинском районе, произошел утром 19 октября по местному времени. По данным СКР, он начался с самой верхней дамбы, после чего по цепочке потоком воды были разрушены четыре других гидротехнических сооружения. 21 октября объявлен днем траура по погибшим.

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