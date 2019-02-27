 При пожаре на вокзале Каира погибли десятки людей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2019

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Мир

При пожаре на вокзале Каира погибли десятки людей

Не менее 20 человек погибли и 40 пострадали в результате пожара в столице Египта. По данным гостелевидения, поезд врезался в платформу при въезде на вокзал, что привело к взрыву.

Пожарные тушат пламя на вокзале Каира, 27 февраля 2019 года

Жертвами пожара на железнодорожном вокзале столицы Каира стали не менее 20 человек, а еще 40 получили ранения. Об этом государственное телевидение Египта сообщило в среду, 27 февраля. По его информации, поезд врезался в платформу при въезде на вокзал. Это привело к взрыву. Подробности трагического инцидента выясняются.

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Экстренным службам удалось локализовать пламя. Полиция оцепила площадь имени Рамсеса II, где расположен вокзал. На место происшествия прибыло несколько десятков машин скорой помощи.

По данным статистического ведомства Египта, в 2017 году в стране произошло 1792 аварии с участием железнодорожного транспорта.

В декабре 2018 года в пригороде Каира, неподалеку от пирамид Гизы, был подорван автобус с туристами. Причиной взрыва стала детонация установленного на обочине самодельного взрывного устройства. В результате погибли трое вьетнамских туристов и гид-египтянин, еще 12 человек получили ранения.

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