При пожаре на вокзале Каира погибли десятки людей

Жертвами пожара на железнодорожном вокзале столицы Каира стали не менее 20 человек, а еще 40 получили ранения. Об этом государственное телевидение Египта сообщило в среду, 27 февраля. По его информации, поезд врезался в платформу при въезде на вокзал. Это привело к взрыву. Подробности трагического инцидента выясняются.

Экстренным службам удалось локализовать пламя. Полиция оцепила площадь имени Рамсеса II, где расположен вокзал. На место происшествия прибыло несколько десятков машин скорой помощи.

По данным статистического ведомства Египта, в 2017 году в стране произошло 1792 аварии с участием железнодорожного транспорта.

В декабре 2018 года в пригороде Каира, неподалеку от пирамид Гизы, был подорван автобус с туристами. Причиной взрыва стала детонация установленного на обочине самодельного взрывного устройства. В результате погибли трое вьетнамских туристов и гид-египтянин, еще 12 человек получили ранения.

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