 При пожаре в столице Бангладеш погибли десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.02.2019

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Мир

При пожаре в столице Бангладеш погибли десятки человек

Около 70 человек погибли и свыше 40 пострадали в результате сильного пожара в Дакке. В поисково-спасательных работах на месте происшествия заняты сотни спасателей. По данным местных СМИ, в здании был склад химикатов.

Пожарные тушат здание в старой части Дакки

Жертвами сильного пожара в столице Бангладеш Дакке стали не менее 69 человек. Огонь разрушил жилое здание в старой части города, сообщил представитель пожарных в четверг, 21 февраля. По его данным, еще не менее 41 человека получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.

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На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, в которых участвуют около 200 человек. По информации экстренных служб, пожар вспыхнул вечером 20 февраля на первом этаже пятиэтажного здания и через некоторое время охватил три соседних дома. Огонь удалось локализовать, сообщает газета Dhaka Tribune.

Местное издание The Daily Star пишет, что в здании, где началось возгорание, находился склад химикатов. Это привело к быстрому распространению пламени. Власти пока не установили причину происшествия. Очевидцы заявили о взрыве газового баллона в легковом автомобиле перед зданием.

В 2010 году в Дакке в результате пожара в здании, где хранились химикаты, погибли свыше 120 человек.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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