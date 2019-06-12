 При пожаре в больнице в Одессе погибли не менее 7 человек | Новости из Германии об Украине | DW | 11.06.2019

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Украина

При пожаре в больнице в Одессе погибли не менее 7 человек

После пожара в одесской психиатрической больнице четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали десятки сотрудников экстренных служб. Огонь потушен.

Силуэты деревьев в пламени (фото из архива)

В результате пожара в психиатрической больнице в Одессе погибли не менее семи человек. Об этом Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает вечером в понедельник, 10 июня. По ее информации, из горящего здания удалось спасти 15 человек, четверо из которых умерли, не приходя в сознание. Восемь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, позднее трое из них скончались.

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Пожар вспыхнул на крыше в 21.44 местного времени (совпадает с московским). Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На месте происшествия работали несколько десятков сотрудников экстренных служб.

Ряд украинских СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что из-за сильного жара огонь перекинулся на деревья, растущие около медицинского учреждения. К 23.19 пожар удалось ликвидировать.

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