 При нападении на церковь в Вене ранены 5 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 28.12.2018

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Европа

При нападении на церковь в Вене ранены 5 человек

В Вене неизвестный напал на католическую церковь. По мнению полиции, версия теракта исключена.

Католическая церковь в Вене

В результате нападения на католическую церковь в районе Флоридсдорф в Вене в четверг, 27 декабря, получили ранения пять монахов, состояние одного из них расценивается как критическое. Представитель городской полиции Харальд Зорос сообщил, что в храм вошел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, заставил находившегося там монаха лечь на пол, после чего избил его, нанеся серьезную черепно-мозговую травму. Четверых других монахов, пришедших поочередно в церковь, злоумышленник также избил, а затем связал. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Во время нападения в церкви не шла служба.

Контекст

Президент Сирии Асад останется у власти только при условии, что его продолжат поддерживать Россия и Иран, заявил DW Гидо Штайнберг, эксперт берлинского фонда "Наука и политика". (25.08.2017)

Пока по российскому ТВ показывали, как Европу якобы терроризируют беженцы и прочие понаехавшие, в России выросло нечто среднее между тонтон-макутами и "Талибаном", пишет Александр Плющев. (05.09.2017)

Полиция продолжает розыск. Подозреваемыми в нападении числятся два человека. По данным следствия, как минимум один из них требовал от монахов деньги и ценные вещи. Мотив преступления пока не установлен, но полиция заявляет, что версия теракта исключена.

В тот же день поступило сообщение о бомбе, якобы заложенной в соборе Святого Стефана в центре Вены. Присутствующие были эвакуированы, но в здании взрывчатку не обнаружили. Спустя час собор вновь открыли для посетителей.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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