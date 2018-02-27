 При крушении прогулочного катера в Будапеште погибли люди | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2019

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Европа

При крушении прогулочного катера в Будапеште погибли люди

Не менее семи человек погибли в результате крушения прогулочного катера, еще 12 числятся пропавшими без вести. Он опрокинулся после столкновения с другим судном на Дунае.

Спасатели работают на месте крушения корабля в Будапеште

Спасатели работают на месте крушения корабля в Будапеште

В Будапеште минимум семь человек утонули в результате крушения прогулочного судна. Венгерский телеканал "M1" сообщил о катастрофе ночью в четверг, 30 мая.

Контекст

С тех пор, как затонул "Титаник", прошло сто лет. Казалось бы, современные суда должны быть более безопасными. Но крушения происходят и в наши дни - и по тем же причинам. (13.04.2012)

Высший суд Италии подтвердил приговор бывшему капитану круизного лайнера Costa Concordia Фраческо Скеттино. Чтобы не попасть за решетку, осужденный прошел через все судебные инстанции. (12.05.2017)

Катер совершал прогулочный рейс  по Дунаю, по предварительным сведениям, на борту находились 32 пассажира и два члена команды. Неподалеку от здания парламента Венгрии он столкнулся с другим судном, в результате чего опрокинулся. В настоящий момент известно о семи погибших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести, 15 пассажиров удалось спасти. Спасатели продолжают поиск пропавших людей, однако это осложняет сложная погодная ситуация в Будапеште.

Туристы, находившиеся на борту, были гражданами Южной Кореи, сообщил представитель венгерской полиции Кристоф Гал. В посольстве РФ в Венгрии заявили, что не располагают данными о пострадавших в результате инцидента россиянах.

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    Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова


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