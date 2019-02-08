 При ″жестком ″Брекзите″ в Германии могут потерять работу 100 000 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 10.02.2019

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Европа

При "жестком "Брекзите" в Германии могут потерять работу 100 000 человек

Согласно исследованию, в случае неурегулированного выхода Великобритании из ЕС рабочих мест в ФРГ могут лишиться, в частности, около 15 тысяч человек, занятых в автоиндустрии.

Автомобили VW в порту города Эмдена

Автомобили VW в порту города Эмдена

Если Великобритания выйдет из состава Евросоюза без торговых договоренностей, то в Германии под угрозой окажутся 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на исследование экономистов Ханса-Ульриха Брауцша (Hans-Ulrich Brautzsch) и Оливера Хольтемёлера (Oliver Holtemöller) из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

В частности, в случае "жесткого "Брекзита" рабочих мест могут лишиться около 15 тысяч человек, занятых в автомобильной промышленности. При этом особенно большое число безработных может появиться в нижнесаксонском Вольфсбурге и баварском Дингольфинге-Ландау, где расположены заводы Volkswagen и BMW. Неупорядоченный выход Великобритании из ЕС может затронуть в Германии также сотрудников таких крупных технологических компаний, как IBM и Siemens.     

Жертвы "Брекзита"

"Нет ни одного другого государства, где эффект ("жесткого "Брекзита". - Ред.) на занятость настолько велик, как в Германии", - отметил один из авторов исследования Хольтемёлер. По оценкам экономистов, за ФРГ следует Франция, где из-за неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС рабочие места могут потерять до 50 тысяч человек. Большие потери, предположительно, понесет также Китай, который будет получать меньше заказов от фирм, экспортирующих в Великобританию.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Договоренности по "Брекзиту", достигнутые между британским премьер-министром Терезой Мэй и странами ЕС, парламент Великобритании до сих пор не одобрил.     

                                              

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    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

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  • Борис Джонсон

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?

Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Die Welt об исследовании о потере рабочих мест в Германии в случае "жесткого "Брекзита"

Аудио- и видеофайлы по теме

Сценарий "Брекзита" Терезы Мэй провалился - что дальше?  

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"  

Школа выживания: Как препперы Великобритании готовятся к "Брекзиту" - "Европа в фокусе"  

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