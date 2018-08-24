 При аварии туристического автобуса в Болгарии погибли 16 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2018

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Европа

При аварии туристического автобуса в Болгарии погибли 16 человек

По невыясненной пока причине, автобус с туристами, направлявшимися в монастырь неподалеку от города Своге, опрокинулся, а затем упал в ущелье с высоты 20 метров.

Машины болгарской полиции и пожарных

Не менее 16 человек погибли в автокатастрофе в Болгарии в субботу, 25 августа. Еще 26 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть люди, находящиеся в критическом состоянии, так что число жертв еще может возрасти. Как сообщили агентству AP в министерстве здравоохранения страны, авария случилась в 20 км от Софии.

Контекст

В результате ДТП в федеральной земле Гессен погибли не менее четырех человек, более 40 ранены. Группа пожилых туристов ехала отмечать Новый год в Лейпциг. (30.12.2014)

Эксперты предсказывают, что немецкие отпускники будут в 2012 году чаще уезжать и тратить больше денег. Лидер рынка концерн TUI отмечает повышенный спрос на туры в Хорватию и Болгарию. Растет интерес и к России. (16.01.2012)

По невыясненной пока причине, автобус с туристами, направлявшимися в монастырь неподалеку от города Своге, опрокинулся, а затем упал в ущелье с высоты 20 метров. При аварии также пострадали четыре легковых автомобиля. В понедельник в Болгарии объявлен национальный траур.

По предварительным данным Российского союза туриндустрии (РСТ), среди находившихся в автобусе, вероятнее всего не было ни россиян, ни, вообще, иностранцев. "Болгарские коллеги сообщили, что это была экскурсионная поездка для местных жителей. В автобусе находились в основном женщины, которые ехали смотреть монастырь", - рассказала агентству "Интерфакс" пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Монастырь "Семь Престолов" − древний православный монастырь в Болгарии в честь Рождества Пресвятой Богородицы, находится в ущелье реки Габровница, у подножия горы Издремец, в 40 километрах от города Своге и в 80 километрах от Софии. Он входит в список ста национальных туристических объектов страны.

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