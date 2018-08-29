При аварии автобуса в Турции пострадали 13 россиян. Об этом в среду, 29 августа, сообщило российское Федеральное агентство по туризму.

Перевозивший 25 российских туристов из города Белек в аэропорт Антальи автобус врезался в грузовик, а затем упал в водный канал, написала ранее в среду газета Milliyet. По информации издания, помимо туристов в ДТП получили ранения водители обоих транспортных средств.

Пострадавшие были доставлены в больницы Антальи. По данным федерального агентства по туризму, тяжелораненых нет. "Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:28 Now live 02:28 мин Поделиться Когда зеваки мешают спасателям Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2qYs2 Когда зеваки мешают спасателям