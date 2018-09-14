 Пришло время осенних крокусов (фото) | Кадр дня | DW | 14.09.2018

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Кадр за кадром

Пришло время осенних крокусов (фото)

Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета.

Франкфурт-на-Майне

Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне, где сейчас собирают урожай яблок, из которых будут делать традиционный напиток немецкой земли Гессен - яблочное вино.

Смотрите также: 
Апфельвайн - немецкое яблочное вино

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Традиционный глиняный кувшин для яблочного вина (Bembel) в одном из кафе на главной исторической площади Франкфурта-на-Майне - Рёмерберг. Каждый житель земли Гессен выпивает около десяти его литров в год, что в десять раз больше среднего показателя по Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Франкфурт - самый большой гессенский город. Во дворе Старой ратуши Рёмер можно увидеть это панно, на котором изображен сбор урожая яблок.

  • Гессен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Свежие яблоки осенью поступают в давильни (Kelterei). Всего их в Гессене насчитывается около полусотни.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Из одного центнера яблок получают в среднем 25 литров сока. Эта фотография была сделана в начале 1930-х годов во франкфуртском районе Заксенхаузен в винном погребке Zum Eichkatzerl - "У белочки".

  • За яблочным вином в Заксенхаузене

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Застолье с яблочным вином в Заксенхаузене (Франкфурт-на-Майне) на картине Иоганна Генриха Хассельхорста, 1865 год.

  • Ангела Меркель

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Яблочное вино - не только традиционный напиток, но и традиционный подарок для гостей Франкфурта. Эта фотография была сделана в 2009 году во время предвыборного тура Ангелы Меркель по Германии.

  • Хандкезе

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Местная закуска к яблочному вину - мягкий полупрозрачный "ручной сыр" хандкезе (Handkäse). Название напоминает о том, как его делали раньше - производили кустарным способом и формировали вручную. Подают этот сыр "с музыкой" (mit Musik), то есть в маринаде из лука, уксуса, растительного масла, перца и соли, а также иногда добавляют тмин (кюммель).

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Вечеринка во дворе одного из франкфуртских постоялых дворов в 1912 году.

  • Кувшин-рекордсмен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 2012 году в Германии изготовили самый большой кувшин для яблочного вина в мире - более чем на 670 литров. Он предназначен для музея, посвященного этому традиционному гессенскому напитку, который собираются создать во Франкфурте. Пока идет сбор средств.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В историческом центре Франкфурта есть даже специальный магазин "Ebbelwoi Fan Shop", в котором можно купить все, что связано с яблочным вином, а также разные сувениры: от кепок до пазлов.

  • Владимир Кличко

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Владимир Кличко на франкфуртском футбольном стадионе в 2010 году. Без традиционного подарка и здесь дело не обошлось.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Этот франкфуртский пенсионер необычным способом решил выразить любовь к гессенскому национальному напитку - с помощью такой вязаной шапочки.

  • Вальтер Гюнтер

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Вальтер Гюнтер - франкфуртский изобретатель. Среди его разработок - устройство, подающее акустический сигнал после наполнения кувшина яблочным вином. И через край не перельется, и долива требовать не нужно…

  • Академия яблочного вина

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Владельцы и сотрудники давилен, кабачков и ресторанов, а также просто любители этого напитка могут пройти специальные курсы в Академии яблочного вина (Apfelwein-Akademie) и получить соответствующий сертификат.

  • Заксенхаузен

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    Плакат рождественского рынка в Заксенхаузене не обошелся без кувшинчика яблочного вина посреди Христовых яслей.

  • Франкфурт-на-Майне

    Апфельвайн - яблочное вино по-немецки

    В 1977 году во Франкфурте запустили туристический трамвай - Ebbelwei-Expreß. Дегустация яблочного вина входит в стоимость билета. На здоровье и счастливого пути!

    Автор: Максим Нелюбин


10 причин любить Гессен

  • Шпангенберг (Spangenberg)

    Достопримечательности Гессена

    Фахверк

    Фахверковые дома считаются типичными для Германии. Всего их по стране насчитывается более миллиона. Из них 400 тысяч находится в Гессене. Здесь бережно заботятся о сохранении таких памятников архитектурного наследия - свидетельств мастерства средневековых немецких строителей. Убедиться в этом можно в таких гессенских городах как, например, Вецлар, Альсфельд, Идштайн или Лимбург.

  • Келлервальд-Эдерзе
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    Ландшафты

    Чтобы выбраться на природу, в Гессене не нужно куда-то долго ехать. Здешний заповедник - старый буковый лес Келлервальд-Эдерзе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В южной части Гессена расположен Оденвальд, под Франкфуртом-на-Майне - Таунус, а около города Фульда находится самая высокая точка горного массива Рён - Вассеркуппе.

  • Вильгельмсхёэ
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    Барокко

    Парк Вильгельмсхёэ в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков Европы. Здешние ландграфы и курфюрсты занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году этот гессенский памятник эпохи барокко был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, давно ставший символом этого немецкого города.

  • Bildergalerie - Zehn Gründe für Hessen

    Достопримечательности Гессена

    Модерн

    Эта достопримечательность Гессена пока не включена в список Всемирного наследия, но власти Дармштадта намерены подготовить соответствующую заявку для подачи в ЮНЕСКО. Речь идет о Колонии художников на холме Матильды. Она возникла здесь во времена модерна более ста лет назад. Среди памятников эпохи - эта кирпичная башня выставочного комплекса, в которой сейчас расположен зал бракосочетаний.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Братья Гримм

    "Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка"… Гессен - родина собирателей немецких сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Родились они в Ханау, учились - в Марбурге, жили и работали - в Касселе, где в 2015 году открылся новый музей "Мир братьев Гримм". В Касселе они также начали работу над созданием своего "Немецкого словаря" - крупнейшего словаря немецкого языка.

  • Портрет Гёте

    Достопримечательности Гессена

    "Штедель"

    В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений. Среди них - этот портрет Гёте, созданный Иоганном Тишбейном.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Современное искусство

    В гессенском Касселе раз в пять лет проходит documenta - одна из важнейших в мире выставок современного искусства. В 2015 году она отметила свой 60-летний юбилей. На фотографии - экспонат одной из прошлых выставок, созданный классиком поп-арта Класом Олденбургом. Кстати, некоторые произведения остаются в Касселе. Их покупают власти города, а увидеть можно в здешнем парке.

  • Бад-Херсфельд

    Достопримечательности Гессена

    Театр на развалинах

    Стены бывшего храма в Бад-Херсфельде считаются самыми большими такими церковными развалинами романского периода в мире. Каждое лето они становятся местом проведения театрального фестиваля. Места хватает для 1600 зрителей. На случай дождя здесь есть выдвигающаяся крыша. Автор проекта - Фрай Отто, известный своими тентовыми и мембранными конструкциями, например, для Олимпийского стадиона в Мюнхене.

  • Франкфурт-на-Майне

    Достопримечательности Гессена

    Скайлайн

    Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий. Так они выглядят со стороны во время захода солнца.

  • Висбаден

    Достопримечательности Гессена

    Висбаден - Рулетенбург

    Напоследок заглянем в столицу Гессена Висбаден - город, впрочем, в особом представлении не нуждающийся. Тот самый Рулетенбург из "Игрока" Достоевского. Этот курорт долгое время пользовался большой популярностью среди российской знати и богачей. На фотографии - курзал, построенный в начале XX века. Одной из достопримечательностей города также является православная церковь на горе Нероберг.

    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


Контекст

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