Пришло время осенних крокусов (фото)

Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета.
Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне, где сейчас собирают урожай яблок, из которых будут делать традиционный напиток немецкой земли Гессен - яблочное вино.
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