 Причиной лесных пожаров в Греции могли быть поджоги | Новости из Германии о Европе | DW | 26.07.2018

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Европа

Причиной лесных пожаров в Греции могли быть поджоги

Существуют улики, в том числе спутниковые снимки, а также свидетельские показания, подтверждающие версию поджогов, утверждает замглавы МВД Греции. Полиция пока никого не задержала.

Автомобильная пробка на закрытой из-за пожаров трассе близ деревни Кинета

Автомобильная пробка на закрытой из-за пожаров трассе близ деревни Кинета

Опустошительные лесные пожары в районе Афин могли возникнуть из-за поджогов. "Существуют серьезные улики, которые наводят нас на такие мысли", - заявил вечером в четверг, 26 июля, заместитель министра внутренних дел Греции Никос Тоскас.

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По словам греческого чиновника, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны."В этом случае имеются не только улики, но и свидетельские показания", - подчеркнул Тоскас. Он не уточнил деталей, чтобы не помешать следствию.

В восточном направлении от Афин огонь распространился с большой скоростью благодаря экстремально сильному ветру.

Полиция пока не проводила задержаний

По словам Тоскаса, на данный момент в Греции никто не был задержан по подозрению в совершении поджогов. В то же время он не исключил того, что распространение пожаров произошло из-за ошибочных действий пожарной охраны и полиции. "Сила дующих ветров достигает 10 и 11 баллов. Такого у нас еще не случалось", - добавил замглавы МВД Греции, отметив, что это может быть последствием глобального изменения климата. 

Лесные пожары в Греции начались 23 июля в популярных среди туристов районах в окрестностях Афин и в прибрежной зоне. Пожары стали причиной гибели более 80 человек. Число госпитализированных приближается к двум сотням, среди них 16 детей, 11 пациентов в тяжелом состоянии. Власти объявили ЧП и запросили помощь у Евросоюза.

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