Прихожанам РПЦ запретят молиться на Афоне

Православным россиянам будет запрещено молиться на Афоне, заявил в понедельник, 15 октября, Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Таким будет одно из последствий разрыва отношений Русской православной церкви (РПЦ) и Константинопольским патриархатом из-за предоставления православной церкви в Украине автокефалии. Как пояснил Волков, Афон является "канонической территорией" Константинопольского патриархата, в храмах которого верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях.

Ранее в тот же день синод РПЦ в Минске заявил о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Митрополит Волоколамский Иларион, присутствовавший на заседании синода, заявил, что это было вынужденное решение, "но другого решения не мог принять наш Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата". Он напомнил, что несколько дней назад Константинополь "восстановил в священном сане отлученного от церкви лидера украинского раскола Филарета Денисенко и лидера еще одной раскольнической группировки, было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата".

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион 13 октября заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей "признал лидеров раскола, легитимизовал тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом".

* В первоначальной версии заголовка и тизера этого сообщения была допущена ошибка о последствиях разрыва РПЦ со Вселенским патриархатом, которая была исправлена.

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