Присяжные в Вологде оправдали обвиняемого в убийстве жены

Коллегия присяжных Вологодского городского суда в пятницу, 29 ноября, единогласно оправдала мужчину, обвиняемого в убийстве жены. Восемь человек приняли такое решение "за недоказанностью причинения им телесных повреждений супруге", заявили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в феврале в семейной паре вспыхнула ссора. Мужчина избил жену и неоднократно ударил ее "неустановленными твердыми тупыми и острыми с рубящими свойствами предметами", говорится в материалах дела. Женщина скончалась, ее тело нападавший оставил на одной из окраинных улиц города.

Обвиняемый был освобожден в зале суда. Судья вынесет окончательный вердикт по делу 3 декабря.

В Европе критикуют декриминализацию семейных побоев в РФ

В марте 2019 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Его составители раскритиковали перевод домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения.

Одобренные в феврале 2017 года изменения в УК РФ дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", отмечается в документе. ЕКРН настоятельно призвала российские власти пересмотреть этот закон.

В конце сентября 2019 года в нескольких российских городах прошли одиночные пикеты против домашнего насилия. Их участники призвали к принятию закона о профилактике насилия в семье.

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