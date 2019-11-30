 Присяжные в Вологде оправдали обвиняемого в убийстве жены | Новости из Германии о России | DW | 30.11.2019

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Россия

Присяжные в Вологде оправдали обвиняемого в убийстве жены

По версии следствия, мужчина в Вологде в ходе семейной ссоры до смерти забил жену и оставил тело на улице. Восемь присяжных оправдали его "за недоказанностью причинения телесных повреждений".

Молоток судьи

Коллегия присяжных Вологодского городского суда в пятницу, 29 ноября, единогласно оправдала мужчину, обвиняемого в убийстве жены. Восемь человек приняли такое решение "за недоказанностью причинения им телесных повреждений супруге", заявили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в феврале в семейной паре вспыхнула ссора. Мужчина избил жену и неоднократно ударил ее "неустановленными твердыми тупыми и острыми с рубящими свойствами предметами", говорится в материалах дела. Женщина скончалась, ее тело нападавший оставил на одной из окраинных улиц города.

Контекст

25 ноября ООН объявила Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Правозащитницы, активистки и юристы рассказывают, почему государство по-прежнему защищает насильника, а не жертву. (25.11.2019)

Власти РФ перехватывают у гражданских активистов резонансные темы - такие, как борьба с домашним насилием. Пытаясь сохранить монополию, они мешают решать проблемы, пишет Иван Преображенский. (22.10.2019)

Юрист и соавтор законопроекта о предотвращении домашнего насилия Алена Попова рассказала DW, как изменилась ситуация в России после декриминализации побоев и почему Госдума медлит с принятием закона. (21.10.2019)

Обвиняемый был освобожден в зале суда. Судья вынесет окончательный вердикт по делу 3 декабря.

В Европе критикуют декриминализацию семейных побоев в РФ

В марте 2019 года Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Его составители раскритиковали перевод домашних побоев из уголовных преступлений в административные правонарушения.

Одобренные в феврале 2017 года изменения в УК РФ дают обществу "мощный сигнал о приемлемости насилия в отношении женщин", что "открывает дорогу дискриминации и предрассудкам по признаку пола", отмечается в документе. ЕКРН настоятельно призвала российские власти пересмотреть этот закон.

В конце сентября 2019 года в нескольких российских городах прошли одиночные пикеты против домашнего насилия. Их участники призвали к принятию закона о профилактике насилия в семье.

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    25 ноября объявлен ООН Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в память о сестрах Мирабаль, убитых за сопротивление диктаторскому режиму в Доминиканской Республике. Обратить внимание на проблему насилия - задача художников, чьи работы выставлены в Женском музее Бонна. Картины серии "Курдские женщины и их борьба за жизнь" написаны беженками из Ирака, Сирии и Турции.

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    Палки, ножи, бутылки - объекты снимков фотографа Дирка Дэмлова (Dirk Dähmlow). В серии под названием "Называть вещи своими именами" запечатлены орудия издевательств над женщинами из Германии, России, Бразилии, Индии, Эфиопии, Замбии и Буркина-Фасо.

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    По данным Федерального ведомства по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA), в 2015 году жертвами домашнего насилия в Германии стали более ста тысяч женщин. В 331 случае полученные ими травмы оказались смертельными.

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    В странах ЕС с сексуальным и физическим насилием хотя бы один раз сталкивалась каждая третья женщина. В большинстве случаев преступниками являются бывшие и настоящие мужья и партнеры.

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    Тревожный сигнал

    К насилию относятся не только побои, но и угрозы, оскорбления, психологическое и эмоциональное давление. Эти действия по отношению к женщинам могут стать первыми сигналами к возможному физическому насилию.

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    Незаменимая поддержка

    До сих пор тема насилия является табу. Тем не менее, во всех городах Германии круглосуточно работают горячие линии для жертв преступлений. Помимо немецкого консультанты владеют несколькими иностранными языками и могут оказать необходимую поддержку. Кроме того, женщины могут обратиться в специальные дома - Frauenhäuser, в которых можно переночевать и получить первую помощь.

    Автор: Ксения Сафронова


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Школьница и ее мать на курсах самообороны: как женщин в Берлине учат противостоять насилию

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Художники выступили против насилия

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия против женщин. Художники со всего мира призывают обратить внимание на эту проблему. (25.11.2016)  

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