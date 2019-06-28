Приступ дрожи у Меркель: кто следит за здоровьем немецких политиков

Дважды за последние 10 дней канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) на глазах у публики охватывали приступы неудержимой дрожи. Первый раз это случилось во вторник на прошлой неделе (18 июня), когда она принимала с воинскими почестями нового украинского президента Владимира Зеленского. Второй раз - в четверг, 27 июня, в президентском дворце Бельвю на представлении одного нового члена ее кабинета министров.

По Берлину поползли слухи, тему подняли некоторые немецкие бульварные газеты, но ажиотажного интереса публики и солидных средств массовой информации состояние здоровья канцлера не вызывает.

Самочувствие политика в Германии - его личное дело

В отличие, например, от США или Франции, где у президентов есть личные врачи, а результаты их регулярных медицинских освидетельствований становятся предметом для публичных дискуссий, в Германии здоровье политиков считается их личным делом.

Крепкое здоровье - элемент имиджа российского президента

И на физическое состояние первых, вторых или третьих лиц в государстве немцы обращают куда меньше внимания, чем, скажем, в России. Россияне постарше, наверняка, помнят, сколько пересудов вызывали слухи о недугах советских лидеров.

Так и должно быть в нормальной демократической стране, считает известный немецкий историк Пауль Нольте (Paul Nolte). Политики - тоже люди, напомнил он в интервью газете Die Welt и назвал, "странным" то обстоятельство, что и в условиях демократии физическая неуязвимость порой является элементом имиджа политика. Мы же не монархия и не диктатура, пояснил историк, республика же это такая форма правления, при которой правят законы, а не люди.

Если канцлер ФРГ заболеет…

У каждого немецкого политика, как и у любого другого жителя Германии, есть свой "домашний" врач. К нему обращаются в случае недомогания. Это, как правило, обычный терапевт. В случае необходимости он отправляет пациента на консультацию к специалисту.

В ведомстве федерального канцлера нет даже медпункта

В ведомстве же федерального канцлера, рассказали корреспонденту DW в его пресс-службе, нет даже своего медпункта, в котором бы постоянно дежурил врач. Иное дело - зарубежные визиты. Будь то федеральный президент или канцлер, МИД включает в состав делегации и врача.

Но и в Берлине Ангела Меркель может быть уверена, что быстро получит квалифицированную медицинскую помощь. В двух шага от ведомства федерального канцлера находятся знаменитая университетская клиника Charite и головной госпиталь бундесвера. Именно в Charite в 2012 году канцлеру делали операцию на колене.

Болезнь и политический рейтинг

К болезням, физическим недостаткам или изъянам политических деятелей немцы относятся спокойно и без особого сострадания. В числе самых популярных и уважаемых в Германии политиков - например, председатель бундестага, ранее на протяжении многих лет занимавший пост министра финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). После покушения он уже несколько десятилетий прикован к инвалидному креслу, что не влияет на его рейтинг. Ни в ту, ни в другую сторону.

Председатель бундестага - один из самых популярных политиков Германии

Правительство федеральной земли Рейнланд-Пфальц и пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии занимает Малу Драйер (Malu Dreyer), которой еще в 1995 году был поставлен диагноз рассеянный склероз. Болезнь - ее симптомы она и не пытается скрывать - не помешала Дарайер в 2016 году одержать убедительную победу на земельных выборах.

Отставка по состоянию здоровья в порядке вещей в Германии

В недавней истории Германии было несколько случаев, когда политические деятели уходили со своих постов по состоянию здоровья. Так поступил, в частности, Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), долгое время возглавлявший правительство федеральной земли Бранденбург и короткое - с ноября 2005 до апреля 2006 года - партию социал-демократов. Платцек перенес несколько разных заболеваний, но после легкого инсульта в 2013 году все же решил уйти с нервной работы.

Летом 2017 года болезнь побудила уйти в отставку премьер-министра федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Эрвина Селлеринга (Erwin Sellering). Диагноз - рак лимфатических узлов. Курс лечения, судя по всему, оказался удачным. Недавно Селлеринг вернулся в земельный ландтаг, но на руководящие посты он больше не претендует.

В 2018 году ушел в отставку тяжело болевший генеральный секретарь Христианско-демократического союза Петер Таубер (Peter Tauber). Из-за острой формы дивертикулита его состояние было критическим, Таубер перенес несколько сложных операций. Потом дело пошло на поправку. В настоящее время он занимает куда менее влиятельный, чем генеральный секретарь, пост статс-секретаря в министерстве обороны.

В начале этого года о намерении более не выставлять свою кандидатуру на должность сопредседателя парламентской фракции посткоммунистической Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Причиной она назвала медицинские противопоказания, не уточнив, однако, какие именно.

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