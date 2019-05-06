Приоритетной версией авиакатастрофы в Шереметьево стала ошибка пилотов

По данным российских СМИ, следствие считает ошибку пилотов наиболее вероятной причиной авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Сотрудники Следственного комитета (СКР) и Росавиации уже выявили ряд ошибок, совершенных летчиками во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает во вторник, 7 мая, РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

"Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно", - сообщил изданию собеседник из СКР.

Росавиация проверит "Аэрофлот"

В свою очередь источник в Росавиации сообщил о внеплановой проверке авиакомпании "Аэрофлот". "Проверка коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также сотрудники Росавиации просматривают документацию, касающуюся подготовки пилотов авиакомпании", - отметил собеседник издания.

Ведомство намерено выяснить, проходил ли экипаж потерпевшего катастрофу самолета подготовку в учебном центре "Аэрофлота" и соответствует ли эта подготовка существующим нормам, отмечает далее РБК. По словам собеседника из Росавиации, пилоты должны были отрабатывать на тренажерах ситуации, с которыми они столкнулись во время рейса в Мурманск.

Ошибки пилотов рейса Москва - Мурманск

Между тем "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию, указывает, что первой ошибкой летчиков стало решение лететь через грозовой фронт. Затем экипаж поторопился с посадкой, вместо того чтобы попытаться сжечь лишний керосин, а при посадке пилоты превысили путевую и вертикальную скорости снижения, что привело к жесткому касанию и отскоку машины, отмечает издание.

Вечером 5 мая пассажирский самолет SSJ 100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва - Мурманск, на борту находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. При посадке произошло возгорание фюзеляжа, сообщил СКР. Непосредственно после приземления по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа, все остальные погибли. Плановое обслуживание самолета было проведено в апреле.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Стоячие кресла Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Первоклассный полет К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Личная каюта Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты "Умные" часы для бортпроводников При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Робот вместо стюардессы Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Больше пространства для чемоданов Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Виртуальные развлечения Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Интернет на борту Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне. Автор: Ксения Сафронова

