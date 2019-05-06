 Приоритетной версией авиакатастрофы в Шереметьево стала ошибка пилотов | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2019

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Россия

Приоритетной версией авиакатастрофы в Шереметьево стала ошибка пилотов

По данным РБК и "Коммерсанта", Следственный комитет и Росавиация уже установили ряд неверных действий пилотов потерпевшего катастрофу рейса Москва - Мурманск.

Выгоревший самолет SSJ 100 в Шереметьево

Выгоревший самолет SSJ 100 в Шереметьево

По данным российских СМИ, следствие считает ошибку пилотов наиболее вероятной причиной авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Сотрудники Следственного комитета (СКР) и Росавиации уже выявили ряд ошибок, совершенных летчиками во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает во вторник, 7 мая, РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

"Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно", - сообщил изданию собеседник из СКР.

Росавиация проверит "Аэрофлот"

В свою очередь источник в Росавиации сообщил о внеплановой проверке авиакомпании "Аэрофлот". "Проверка коснется в первую очередь компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также сотрудники Росавиации просматривают документацию, касающуюся подготовки пилотов авиакомпании", - отметил собеседник издания.

Контекст

Удар молнии едва ли мог стать причиной, приведшей к катастрофе самолета "Аэрофлота", аварийно приземлившегося в Шереметьево, уверен немецкий специалист по гражданской авиации. (06.05.2019)

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" - это горечь и боль утраты. Сергей Елкин о гибели пассажиров рейса SU1492 Москва-Мурманск, о сочувствии их родным и близким. (06.05.2019)

Ведомство намерено выяснить, проходил ли экипаж потерпевшего катастрофу самолета подготовку в учебном центре "Аэрофлота" и соответствует ли эта подготовка существующим нормам, отмечает далее РБК. По словам собеседника из Росавиации, пилоты должны были отрабатывать на тренажерах ситуации, с которыми они столкнулись во время рейса в Мурманск.

Ошибки пилотов рейса Москва - Мурманск

Между тем "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к расследованию, указывает, что первой ошибкой летчиков стало решение лететь через грозовой фронт. Затем экипаж поторопился с посадкой, вместо того чтобы попытаться сжечь лишний керосин, а при посадке пилоты превысили путевую и вертикальную скорости снижения, что привело к жесткому касанию и отскоку машины, отмечает издание.

Вечером 5 мая пассажирский самолет SSJ 100 "Аэрофлота" выполнял рейс SU1492 Москва - Мурманск, на борту находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. При посадке произошло возгорание фюзеляжа, сообщил СКР. Непосредственно после приземления по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа, все остальные погибли. Плановое обслуживание самолета было проведено в апреле.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Статья "Коммерсанта"

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