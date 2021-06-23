 Принудительная вакцинация в Москве: изоляция, увольнение или свобода? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.06.2021

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Россия

Принудительная вакцинация в Москве: изоляция, увольнение или свобода?

В разных регионах России власти постепенно вводят, а в Москве уже ввели, обязательную вакцинацию от ковида. Перед каким непростым выбором при этом оказываются граждане - у DW.

Девушки сидят за столиками в ожидании вакцинации от ковида в Москве

С 15 июня вакцинация от коронавируса стала обязательной для некоторых групп граждан в Москве. Примеру столичных властей последовали власти более десятка других регионов России. Это происходит на фоне низких темпов вакцинации и третьей волны пандемии. Все более жесткие меры едва ли не каждый день вводит мэрия столицы РФ. В ближайшие дни новые правила посещения ресторанов могут обернуться огромными очередями в медицинских лабораториях, а большинство москвичей не сможет попасть в кафе. Подробности - у DW.

Москва отстает от европейских столиц

К 22 июня мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о том, что число получивших хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19 превысило в городе 2 млн человек. Такие показатели он считает очень низкими. На фоне европейских столиц Москва показывает худшие результаты по вакцинации. Чтобы нарастить темпы, 15 июня главный санитарный врач столицы РФ выпустил постановление об обязательной вакцинации 60% работников сфер торговли и развлечений, транспорта, образования, здравоохранения и многих других. В других регионах власти обязали привить до 80% сотрудников.

Ампулы с вакциной Sputnik V

В Москве хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19 получили 2 млн человек

По плану главы московского отделения Роспотребнадзора, первый компонент вакцины работники перечисленных в постановлении сфер должны получить до 15 июля, второй - до 15 августа. Позднее вице-мэр Анастасия Ракова пояснила, что к 40% невакцинированным сотрудникам могут относиться работники с медицинскими противопоказаниями, переболевшие коронавирусом (по последним данным, учитывается только болезнь в последние полгода) и просто сомневающиеся в необходимости прививки.

Работники сферы услуг послушно вакцинируются

Как рассказал DW завуч одного из частных образовательных учреждений Москвы, его руководители столкнулись со сложностями, пытаясь побудить подчиненных провакцинироваться. "Мне надо убедить еще как минимум двух секретарей, чтобы выполнить норму в 60% вакцинированных, - говорит собеседник. - Они не уверены в качестве вакцины и отсутствие ее влияния на женский организм".

"Всех официально трудоустроенных мы поставили перед фактом, что нужно вакцинироваться, - рассказала DW управляющая одной сети салонов красоты. - Если не согласны - пригрозили отстранением".  Директор департамента маркетинга холдинга братьев Васильчуков ("Чайхона №1", Obed Bufet и другие заведения), со своей стороны, утверждает, что их сотрудники "лояльно" относятся к необходимости вакцинироваться.

Инфографика: кривая заболеваемости ковидом в разных странах

Число инфицированных коронавирусом в России опять растет

Если же работники вышеуказанных сфер отказываются проходить вакцинацию, то их могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. О законности такой меры в период обязательной вакцинации российским работодателям сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, сославшись, в частности, на статью 5 закона "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний".

Между тем с 28 июня по указу Сергея Собянина все рестораны и кафе Москвы станут свободными от ковида зонами. Пускать туда будут только лиц с QR-кодом сертификата о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом (действует 3 дня) или свидетельством о перенесенной в последние полгода коронавирусной инфекции. В экспериментальном режиме такие ковид-фри заведения уже начали работать 21 июня. Перейти на него согласились сотни точек общепита. В качестве поощрения чиновники разрешили им работать и в ночное время.

COVID-free рестораны

В настоящее время QR-коды появляются (вместе с электронным сертификатом о вакцинации) в личном кабинете сайта "Госуслуги" у россиян, которые получили вторую прививку. Это значит, что подавляющая часть москвичей, даже привитых одним компонентом вакцины, уже на следующей неделе не сможет посещать кафе и рестораны без соответствующих документов. Получить отрицательный результат ПЦР-теста - тоже непростая задача. Результаты теста из большинства лабораторий обычно приходится ждать от одного дня. К тому же за взятие мазка надо заплатить от 1,5 тысячи рублей.

Если правила продолжат действовать в таком виде, то сложности могут возникнуть и у иностранцев, проживающих в России. Даже после вакцинации второй дозой они не могут получить QR-код, поскольку не имеют учетной записи на сайте "Госуслуги". В мэрии уточнили, что "гостям столицы из-за рубежа" для входа в ресторан придется предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Прививка или увольнение

Такая стратегия властей направлена на то, чтобы россияне сами отправились в пункты вакцинации. При этом часто чиновники и руководители госучреждений действуют и в ультимативной форме. Например, в соцсети "ВКонтакте" сейчас активно распространяется ролик, в котором учитель истории Брянского строительно-технологического колледжа Андрей Бардуков жалуется врио губернатора на угрозу увольнения, если не согласится прививаться. Коллеги-преподаватели поддержали Бардукова аплодисментами, когда тот заявил, что таким образом администрация учебного заведения "шантажирует" многих сотрудников.

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    Автор: Андрей Гурков


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